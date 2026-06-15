Son Mühür- Henüz seçmenin sandık tartısına çıkmadığı için ilk seçimde alacağı oy merakla beklenen Anahtar Parti, İzmir sınavından yüzünün akıyla çıkmayı başarmış görünüyor.

İzmir'e, ''Mustafa Kemal'in yavuzu'' sloganları eşliğinde gelen Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, halka buluşmasına gösterilen ilgiyle rakip partilerdeki siyasetçilerin de ilgisini üzerine toplamayı başardı.



Savcı Sayan'ın gündemi Anahtar parti...



CHP'den kopmasının ardından AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olarak girdiği yarışları kaybeden Savcı Sayan, İzmir'in Ağıralioğlu'na gösterdiği ilgiyi mercek altına aldı.

Yavuz Ağıralioğlu'nun halk buluşmasındaki fotoğraflarına göndermede bulunan Sayan,

''Burada asıl dikkat edilmesi gereken konu kalabalığın büyüklüğünden çok sosyolojik anlamıdır'' değerlendirmesinde bulundu.



Siyasetin nabzı İzmir'de atar...



''İzmir, Türkiye siyasetinin nabzının attığı şehirlerden biridir'' vurgusunda bulunan Savcı Sayan,

''Bu nedenle İzmir’de ortaya çıkan her siyasi hareketlilik dikkatle incelenmelidir.

Bana göre bugün bütün siyasi partiler, MYK ve yönetim kurullarında şu soruların cevabını aramalıdır:

Yavuz Ağıralioğlu’na gelen bu insanlar kimlerdir?

Neden geliyorlar?

Hangi beklentiyle geliyorlar?

Daha önce hangi partilere oy verdiler?

Bugün neyi eksik gördükleri için yeni bir adres arıyorlar?

Çünkü görünen o ki bu kalabalığın içinde sadece bir siyasi partinin seçmeni yoktur.

Milliyetçi muhafazakâr seçmen de var, merkez sağ/sol seçmen de var, geçmişte AK Parti’ye oy vermiş vatandaşlar da var, MHP kökenli isimler de var, kararsızlar da var, sandığa gitmekten vazgeçmiş insanlar da var.

Bu tablo, Türkiye’de önemli bir kesimin yeni bir siyasi dil, yeni bir üslup ve yeni bir umut arayışında olduğunu göstermektedir'' hatırlatmasında bulundu.

''Vatandaş sadece eleştiri duymak istemiyor; çözüm duymak istiyor.

Sadece kavga görmek istemiyor; güven veren kadrolar görmek istiyor.'' mesajı veren Savcı Sayan,

''Sadece rakiplerini suçlayan siyasetçiler değil, memleketin sorunlarına çözüm üreten siyasetçiler görmek istiyor.

İzmir’deki tabloyu küçümsemek veya görmezden gelmek yerine doğru okumak gerekir.

Çünkü siyaset, kalabalıkların fotoğrafına bakarak değil, o kalabalıkları meydana getiren sebepleri anlayarak yapılır.



Yeni bir çıkış yolu arayanlar...



Bugün Yavuz Ağıralioğlu’nun etrafında oluşan ilginin arkasında; ekonomik sıkıntılar, temsil edilmediğini düşünen seçmenler, siyasi kutuplaşmadan yorulan vatandaşlar ve yeni bir çıkış yolu arayan geniş kitleler bulunmaktadır.

Bu nedenle bütün siyasi partilerin bu tabloyu ciddiyetle değerlendirmesinde fayda vardır.

Kim kazanıyor, kim kaybediyor sorusundan önce; millet ne söylüyor, ne istiyor ve neyi arıyor sorusuna cevap vermek gerekir.

İzmir’den yükselen ses belki de tam olarak budur:

Milletin beklentilerini ve sorunlarını doğru okuyanlar kazanacak, görmezden gelenler ise kaybedecektir'' iddiasını gündeme taşıdı.

