Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir’de, ilçe başkanlıklarının Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile yapacağı görüşme Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve ilçe başkanlarının yoğun katılımıyla il başkanlığında başladı.

Aytekin, İzmir örgütü ile buluştu

CHP İzmir İl Kongresi öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin’in Cuma günü yapılacak kongre öncesinde ilçe başkanlarıyla gerçekleştireceği toplantıda farklı senaryoları değerlendirmesi bekleniyor. Toplantıda ilçe örgütlerinin görüşleri tek tek alınacak ve olası adaylık ihtimalleri masaya yatırılacak.

Çağatay Güç adaylık yolunda

Kulislerde konuşulanlara göre, mevcut tek aday konumunda olan Şenol Aslanoğlu’nun yerine yeni bir isim üzerinde duruluyor. Edinilen bilgilere göre, bürokratlık görevinden istifa eden Başkan Cemil Tugay'a yakınlığıyla bilinen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç’ün adaylığının toplantı sonrasında resmen açıklanabileceği belirtiliyor.

Kongrede Çağdaş Kaya sürprizi

Öte yandan, Aytekin’in ilçe başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda adı bir süredir il başkan adaylığı için konuşulan Çağdaş Kaya’nın da genel merkezin tek aday ısrarına rağmen il başkanlık koltuğuna aday olabileceği ve kararını önümüzdeki süreçte açıklayacağı öne sürüldü.