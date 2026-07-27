Son Mühür- Dikili Belediyesi ve İZMİRGAZ çalışmalarına devam ederken mahalleleyi yeni doğalgaz hattı ile buluşturdu. Hayata geçirilen projede 5. Etap saha imalatları başladı. Yaklaşık 19 kilometreyi bulan hat 8 ay içerisinden bitirilip 3 mahalleyi de dolağgazla buluşturmayı hedefleniyor.

Çalışmalar hızla devam ediyor

Dikili genelinde 72 bin 148 metre doğal gaz hattı imalatı gerçekleştirildi. Toplamda 1.818 binadaki 8 bin 300 daireye doğalgaz ulaştırıldı. Gerekli altyapı ve montaj işlemleri de tamamlandı. Yapılan yatırımların ardından ilçede doğal gaz abonelik oranı yüzde 51'e, aktif gaz kullanım oranı ise yüzde 47'ye yükseldi.

2026 yılı içinde ise şu ana kadar yaklaşık 10 kilometrelik yeni hat döşenirken, 211 yeni abonelik kaydı oluşturuldu. 5. Etap’ın da tamamlanmasının ardından Gazipaşa, Salimbey ve İstmetpaşa mahallelerimde doğalgaz imkanı sağlanması bekleniyor. Bu etabın ardından Cumhuriyet Mahallesi’nde de çalışmalara başlanacak.

“Tüm halkımıza teşekkür ederiz”

Çalışmaları yerinde inceleyen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz “Doğal gaz dağıtım çalışmalarımızın 5. Etabına geçtiğimiz hafta itibarıyla başlamış bulunmaktayız. 19 kilometrelik hattı kapsayan bu etapla birlikte Gazipaşa, Salimbey ve İsmetpaşa mahallelerimizin tamamı doğal gaz konforuyla buluşmuş olacak.

Ardından Cumhuriyet Mahallemizde de etaplar halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Çandarlı Mahallemize de doğal gazı ulaştırmak adına İZMİRGAZ ile görüşmelerimiz ve planlamalarımız süratle devam ediyor. Doğal gaz sadece bir altyapı çalışması değil; hem hava kalitemizi yükselten, çevre dostu bir enerji kaynağı hem de hemşehrilerimizin evlerindeki yaşam konforunu artırıp aile ekonomilerine katkı sağlayan çok kıymetli bir yatırım.

Ekonomik olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde imkânlarımızı en verimli şekilde kullanarak hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve anlayış için tüm halkımıza teşekkür ediyor, yeni etabın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.