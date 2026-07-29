CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararıyla birlikte partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu gelirken, Özgür Özel ve beraberindekilerin izleyecekleri yol haritası ise merak konusuydu. Özgür Özel liderliğinde geçtiğimiz günlerde YENİ Parti kurulurken, İzmir'de çok sayıda istifa ve YENİ Parti'ye geçiş gündeme geldi.

CHP'li belediye başkanlarının ve ilçe başkanlarının tavrı netleşirken, partiden ayrılmalar ve yola devam etmeler gündeme geldi. Bu kapsamda Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Erdoğan ile birlikte CHP’li belediye meclis üyelerinin de partiye veda ettiği ifade edildi.

"Yolumuza devam etme kararlılığımızın bir ifadesidir!"

Sosyal medya hesapları aracılığıyla bir kamuoyu açıklaması gerçekleştiren İlkay Girgin Erdoğan, "KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Değerli Karaburunlu Hemşehrilerim,

Bugüne kadar çıktığımız bu yolda, bize güvenen hemşehrilerimizin iradesini her şeyin üzerinde gördük. Siyaseti hiçbir zaman makam ya da unvan meselesi değil; halkımıza hizmet etmenin ve Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmanın bir sorumluluğu olarak kabul ettik.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yıllardır büyük bir inanç ve emekle sürdürdüğümüz mücadele, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir değerlendirme yapmamızı zorunlu kılmıştır.

Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, liyakate ve sosyal belediyecilik anlayışına olan bağlılığımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik; bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz.

Bu anlayışla, inandığımız değerlerle ve inandığımız yolda yürümek adına, bugün itibarıyla şahsım ve tüm Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimizden ayrılma kararı almış bulunuyoruz.

Bu süreç; ne geçmişimize sırt çevirmek ne de bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz, emek verdiğimiz insanlara duyduğumuz saygıyı azaltmak anlamına gelmektedir. Aksine, aynı inançla, aynı sorumluluk bilinciyle ve aynı hizmet anlayışıyla yolumuza devam etme kararlılığımızın bir ifadesidir.

Bizim önceliğimiz, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin temel değerleri ve Karaburun'umuzdur. Bugün attığımız adım, bir ayrılığın değil; inandığımız değerleri daha güçlü savunabilme iradesinin ve geleceğe duyduğumuz umudun adımıdır.

Bir gün geri dönebilme ümidiyle bizlere güvenen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor; aldığımız kararı saygıyla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Egemenliği var eden binalar veya mekânlar değil, halkın iradesidir.

Saygılarımızla." ifadelerini kullandı.