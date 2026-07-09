İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri tarafından ortak bir operasyon gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilen lastik bota yapılan müdahalede 41 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçış organizasyonunu planladığı belirlenen 1 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

İHA tespit etti, ekipler harekete geçti...

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, 7 Temmuz günü saat 05.11 sıralarında kara üzerinde bir grubun lastik botla denize açılmak üzere hazırlık yaptığını belirledi. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile Sahil Güvenlik Botu (KB-22), hareket halindeki botu durdurdu. Bot içerisinde yapılan kontrollerde 24'ü Etiyopya, 17'si Sudan uyruklu olmak üzere toplam 41 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı personeli ile karada yürütülen ortak takip sonucunda yakalanan 1 organizatör şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.