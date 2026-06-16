İzmir ve Türkiye siyasetinde gerilim her geçen gün tırmanmaya devam ediyor. CHP'ye yönelik verilmiş olan mutlak butlan kararının yankıları hala daha sürmeye devam ederken, yapılan açıklamalar ve eleştiriler ise siyasetin gündemini belirliyor. Bu kapsamda bir açıklama ve eleştiri de CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan geldi. CHP İzmir İl Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

“Bu kara düzenden hep birlikte kurtulacağız”

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Ülkeye açlık ve sefalet getiren tek adam düzeninin, kanunları, kuralları ve milli iradeyi yok sayan anlayışın karşısındayız.

Milletimizi yoksulluğa, adaletsizliğe ve umutsuzluğa sürükleyen bu kara düzenden hep birlikte kurtulacağız.

Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadeleri kullanıldı.

