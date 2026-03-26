Kaza, Bergama ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, B.T. (32) yönetimindeki panelvan araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Mülkinaz Aşma’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri seferber oldu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mülkinaz Aşma, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı

Kazanın ardından panelvan sürücüsü B.T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı ve kazanın tüm yönleriyle incelendiği öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Yetkililer, kazanın meydana geliş şekli, hız durumu ve yol güvenliği gibi unsurların detaylı olarak araştırıldığını belirtti.

