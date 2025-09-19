Son Mühür- CHP'de Özgür Özel yönetimiyle Gürsel Tekin arasındaki gerilim sonrası yeni bir ihraç dalgası için düğmeye basıldı.

Özgür Özel, İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından İstanbul il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ve arkadaşlarının partiden ihraç edileceği duyurmuştu.

İstanbul il başkanlığına polis eşliğinde girebilen Gürsel Tekin'e bu süreçte destek olan isimlerle de yolların ayırılacağı ortaya çıktı.



Beni CHP'den atıyorlar...



Haklarında ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılan yedi isim içinde İzmir'den bir ismin de yer aldığı ortaya çıktı.

Gürsel Tekin'in İzmir'deki sağ kolu olarak bilinen, uzun süre Tekin'in danışmanı olarak görev yapan ve 31 Mart sürecinde CHP Çiğli Belediye başkan aday adayları arasında yer alan Tolga Çobanoğlu da tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edilen isimler arasında yer alıyor.

''Beni CHP’den atıyorlar. Varsın olsun! Çünkü bu ülkede rüşvetin, yolsuzluğun, kirli ilişkilerin gölgesinde dimdik durabilmek en büyük onurdur.'' diyen Çobanoğlu, ''Bu karar, bana kaybettirmez; aksine evlatlarıma bırakacağım bir şeref madalyası olur. İhraç edilişimizi değil, duruşumuzu tarih yazacaktır.'' mesajı verdi.



Kimler YDK'ya sevk edildi?



Tolga Çobanoğlu dışında son tartışmalarda Gürsel Tekin'e verdikleri destekle dikkati çeken gazeteci Mustafa Yavuz, Özgür Çelik'le olan isim benzerliğiyle dikkati çeken parti üyesi Özgür Çelik, Büyükçekmece eski ilçe başkanı Remzi Gökbulak, Başakşehir eski ilçe başkanı Deniz Bakır, Ümraniye eski ilçe başkanı Zeynel Kızılkaya ve Çatalca eski ilçe başkanı Mehmet Çoban'ın da ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği öğrenildi.