Hüseyin Demir/Son Mühür Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nün olağan mali genel kurulu Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde Divan Kurulu Başkanı Mehmet Yaya yönetiminde gerçekleştirildi. Genel kurulda kulübün mali yapısına ilişkin raporlar paylaşılırken, futbol ve basketbol şubelerinin güncel borç durumları da üyelerin bilgisine sunuldu. Mali genel kurulda denetim raporları ve şube bütçeleri gündeme geldi. Kulübün toplam borç yükü, FIBA ve TFF kaynaklı dosyalar ile devam eden mali yükümlülükler kurul üyelerine aktarıldı. 114 yıllık asırlık çınar Karşıyaka Spor Kulübü borçlarından kurtulamadı. Başkan Aygün Cicibaş’ın olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını belirtirken yeni bir adayın eski basketbol şube yöneticilerinden çıkması bekleniyor. Mali Genel Kurul'da yapılan oylamanın ardından Başkan Aygün Cicibaş ve yönetim kurulu mali yönden ibra edildi.

“Voleybol Şube takdir edildi”

Kaf-Kaf’ın eski başkanlarından Mutlu Altuğ salonda yer alırken diğer eski başkanların olmaması dikkat çekti. Basketbol Şube ve Futbol Şubedeki borç bilgileri dudak uçuklatırken Voleybol Şubenin başarıları, sürdürülebilir altyapı modeli alkışlandı. Eski divan başkanı Atakan Karakaplan kongrede söz alarak basketbol şubenin özüne dönmesi gerektiğini belirtirken örnek bir altyapı modeli üzerine çalışılması gerektiğini vurguladı. Kongrede bazı üyeler ise basketbol şubenin borç yükünün çok yüksek bir miktarda olduğunu yatırımların futbola yapılması gerektiğini ifade etti. İzmir’in güzide spor kulübü’nün kamu borçları haricinde toplam 647 milyon 260 bin 398 TL olduğu belirtilirken faizli borcun ise 1 milyar TL’yi aştığı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre olağanüstü genel kurulda yaşanan finansal sıkıntılardan dolayı başkan adayların liste çıkarmayacağına dair iddialar sürüyor.

“Karşıyaka Spor Kulübü’nün mali tablosu açıklandı”

Karşıyaka Spor Kulübü Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda, 1 Nisan 2025 ile 31 Mart 2026 dönemine ait iş, işlem, bilgi veya belgelerin sonradan ortaya çıkması halinde kurulun tüzük hükümleri çerçevesinde sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi. 22 Mayıs tarihli belgeler üzerinden yapılan incelemelerde kulübün 31 Mart 2026 itibarıyla yabancı kaynaklarının, başka bir ifadeyle borçlarının 43 milyon TL seviyesinde olduğu açıklandı. Ayrıca kulüp yöneticilerine 37 bin 869 TL borç bulunduğu kaydedildi. Raporda, bilançolarda yer almayan ancak protokoller sonucunda kesinleşen 86 milyon 555 bin TL tutarında borç bulunduğu ifade edilirken, dava ve icra aşamasındaki toplam borç miktarının ise 37 bin 123 TL olduğu bildirildi.

“Borçlanma limitine ilişkin değerlendirme”

Denetim Kurulu açıklamasında, 22 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin borçlanma sınırına ilişkin usul ve esaslara da yer verildi. Kulübün 1 Nisan 2025-31 Mart 2026 dönemindeki borçlanma artış limitinin bir önceki dönem gelirlerinin yüzde 10’u olduğu hatırlatıldı. Yapılan hesaplamalar sonucunda yöneticilerin ilgili dönemde borçlanma sınırını aşmadığı sonucuna ulaşıldığı belirtilerek, bu hususun yönetim kurulunun ibra edilmesi sürecinde dikkate alınması talep edildi.

“Maaş borçları açıklandı”

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş tarafından yapılan sunumda kulübün mali yapısına ilişkin detaylar paylaşıldı. Sunuma göre merkez ofiste çalışan personele maaş borcu bulunmazken, basketbol üst yapıda yarım maaş, futbol üst yapıda iki aylık ve voleybol üst yapıda iki aylık maaş alacağı olduğu belirtildi. Basketbol altyapı, futbol altyapı ve tenis branşlarında ise maaş borcu bulunmadığı ifade edildi.

“Futbol şubesinin borcu 49 milyon 732 bin TL”

Futbol şubesine ilişkin mali veriler de genel kurulda açıklandı. Buna göre loca gelirleri 2 milyon 910 bin TL, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılanan deplasman konaklama giderleri 2 milyon 900 bin TL olarak kaydedildi. Futbol destekçileri ve AUSB katkısının toplamı ise 49 milyon 732 bin 970 TL oldu.

“Adem Yeşilyurt transferi can suyu oldu”

Adem Yeşilyurt senedine istinaden Yücelik tarafından verilen borcun 5 milyon 800 bin TL olduğu belirtilirken, Ankara’dan futbol şubesine toplam 25 milyon 601 bin 336 TL kaynak aktarıldığı bildirildi. Gider kalemlerinde ise tesis harcamalarının 10 milyon TL, personel maaşlarının 8 milyon 444 bin 577 TL, futbolcu ödemelerinin 39 milyon 806 bin TL ve prim ödemelerinin 16 milyon 324 bin 506 TL olduğu açıklandı.

“Futbolcuların borçları açıklandı”

Başkan Cicibaş, futbolcuların toplam kontrat bedelinin 60 milyon 240 bin TL olduğunu belirtti. Sözleşme garanti ücretinin 34 milyon 24 bin 800 TL olduğu, bunun 29 milyon 784 bin TL’sinin ödendiği ve 4 milyon 240 bin TL bakiye kaldığı aktarıldı. Maç başı ödemelerde toplam tutarın 22 milyon 300 bin TL olduğu, hesaplamalar sonucunda hak edilen miktarın 12 milyon 778 bin TL’ye ulaştığı ve 9 milyon 522 bin TL tasarruf sağlandığı ifade edildi.

“Antrenörlerin alacakları paylaşıldı”

Teknik ekibin 6 milyon 100 bin TL alacağının bulunduğu, bunun 4 milyon 390 bin TL’sinin ödendiği ve 1 milyon 710 bin TL bakiye kaldığı belirtildi. Amatör sporcuların profesyonel yapılmasından doğan 500 bin TL’lik masraf ile futbol idari personeline ait 1 milyon 100 bin TL’lik hak ediş bakiyesinin de ödenmediği açıklandı.

“22 milyon 958 bin TL transfer yasağı”

Bugün itibarıyla futbolcular ve futbol şubesine ilişkin kalan bakiyenin 23 milyon 78 bin TL olduğu belirtilirken, 2023-2024 ve 2024-2025 dönemlerinden bazı futbolculara ait UÇK ve TFF kaynaklı kesinleşmiş dosyalar nedeniyle 22 milyon 958 bin 436 TL tutarında transfer yasağı bulunduğu bildirildi. Böylece futbol şubesinin toplam mali yükünün yaklaşık 49 milyon TL seviyesine ulaştığı açıklandı.

“Basketbol Şube bütçesi”

Basketbol Federasyonu’nun resmi verilerine göre basketbol şubesinin 2020-2026 yılları arasındaki bütçe rakamları da üyelerle paylaşıldı. Buna göre 2020-2021 sezonu bütçesi 5 milyon 25 bin 810 TL, 2021-2022 sezonu bütçesi 6 milyon 774 bin 216 TL, 2022-2023 sezonu bütçesi 5 milyon 472 bin dolar, 2024-2025 sezonu bütçesi 7 milyon 517 bin dolar ve 2025-2026 sezonu bütçesi ise 2,5 milyon dolar olarak açıklandı.

“FIBA’ya 1 milyon dolar ödendi”

Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol şubesinin yıllık gider tablosuna göre 30 Mart 2025 ile 30 Mart 2026 tarihleri arasında sporcu ödemeleri için 16 milyon 810 bin TL, teknik ve idari kadro için ise 1 milyon 430 bin TL harcama yapıldı. Basketbol Federasyonu giderleri 4 milyon 794 bin TL olarak açıklanırken, geçen sezon ile bu sezon arasında FIBA’ya yaklaşık 1 milyon dolar ödeme gerçekleştirildiği belirtildi. Toplam bütçedeki 2,5 milyon doların yaklaşık 1 milyon dolarlık bölümünün geçmiş dönemlerden kalan yerine getirilmeyen taahhütler ve unutulan sözleşmeler nedeniyle oluşan FIBA borçlarına ayrıldığı ifade edildi. Kulüp yetkilileri, bazı borç dosyalarına ilişkin resmi bilgilendirmenin yapılmadığını ve ilgili belgelere ancak avukatlar aracılığıyla ulaşılabildiğini aktardı.

“Basketbol gelirleri”

Basketbol şubesinin diğer giderleri arasında deplasman masrafları için 1 milyon 313 bin TL, ulaşım için 523 bin TL ve konaklama için 127 bin TL harcandığı açıklandı. Yemek, spor malzemeleri, operasyon ve sağlık giderleri de dahil edildiğinde mart 2025 ile mart 2026 arasındaki toplam faaliyet maliyetinin 31 bin 753 birim olduğu belirtilirken, lig sonu olan haziran ayı itibarıyla toplam maliyetin 156.001,90 TL’ye ulaştığı bildirildi.Ayrıca Biletix üzerinden elde edilen ana gelirin sözleşme gereği basketbol şubesi havuzuna aktarıldığı, daha sonra diğer şubelere dağıtıldığı açıklandı. Bu kapsamda ana kasadaki 25 milyon TL’den futbol şubesine 10 milyon 129 bin TL, voleybol şubesine ise 1,5 milyon TL aktarıldığı belirtildi. Kulübün gelir tablosunda bağışlar, reklam gelirleri, sponsorluklar, maç biletleri, bonservis gelirleri, Türkiye Basketbol Federasyonu ve Spor Toto gelirleri yer aldı. Ancak federasyon ve Spor Toto’dan gelen bazı gelirlerin doğrudan kulüp kasasına girmediği, bu tutarların cezalar, lisans bedelleri, temlikler ve icra işlemleri nedeniyle vergi dairelerine yönlendirildiği ifade edildi. Gelir tablosunda toplam rakamın 147 milyon TL olarak görünmesine rağmen yaklaşık 20-21 milyon TL’lik bölümün kasaya girmeyen ve yalnızca borçlardan düşülen "sanal gelir" niteliğinde olduğu açıklandı.

“Basketbolda 86,5 milyon liralık FIBA borcu”

Basketbol şubesinin 30 Haziran itibarıyla güncel borç durumu da genel kurulda paylaşıldı. Buna göre oyuncu maaş borçları 20 milyon 257 bin TL, teknik kadro borçları 1 milyon 988 bin TL ve idari kadro borçları 1 milyon 339 bin TL olarak açıklandı. Sözleşme fesihlerinden doğan borçların yaklaşık 4 milyon 750 bin TL olduğu, 2024-2025 sezonundan devreden şube borcunun ise 8 milyon 884 bin TL’ye ulaştığı bildirildi. Ayrıca basketbol şubesinin kesinleşmiş ve dava dosyasına dönüşerek transfer yasağına neden olan toplam FIBA borcunun 1 milyon 901 bin 933 dolar olduğu açıklandı. Güncel kur üzerinden hesaplandığında bu rakamın yaklaşık 86 milyon 540 bin TL’ye karşılık geldiği ve tamamının kesinleşmiş FIBA dosyalarından oluştuğu ifade edildi.