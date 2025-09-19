Son Mühür/Gamze Eskiköy- Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı “Kooperatif Davası”nın ilk duruşması Aliağa Şakran Cezaevi’nde başladı. Duruşma öncesinde kooperatif mağdurları cezaevi kampüsü önünde kamyonlarla tur atarak korna çaldı

Ali Alpyavuz: Bu dava siyasi değil, mağduriyet davası!

Kooperatif Mağdurları Başkanı Ali Alpyavuz, yaptığı açıklamada sürecin siyasi bir dava olmadığını, kentte binlerce ailenin mağdur edildiğini söyledi. Alpyavuz’un açıklaması şöyle:

“İzmir, 19 Eylül 2025

Bizler İzmir genelinde, temelleri CHP’li kurmaylar tarafından atılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğü ve garantörlüğü ile pazarlanan 6 ayrı kooperatifin, evlerine kavuşmayı bekleyen 2000 mağdur ailenin temsilcileriyiz.

Bugün, adaletin tecelli etmesi için buradayız.

Biz üyelerin ödediği, kamyon kamyon paralarımız nereye gitti?

Bu paraların hesabını vermekten kaçanlar, bugün nasıl olur da ‘mağdur edebiyatı’ yapma cüretini bulabiliyor?

Evlerimiz neden yapılmıyor?

Bu soruların cevabını almak için adaletin peşindeyiz.

Bizim mağduriyetimiz tek bir nedenle enflasyon ile açıklanamaz.

Evet, enflasyon bir gerçekliktir ancak bu yaşananların tek ve asıl sebebi değildir! Bu projeleri, teknik ve mali olarak yönetemeyen, kaynakları doğru kullanamayan, liyakatsiz ve sorumsuz yönetim anlayışıdır asıl sebep!

• İhaleye fesat karıştırmadır sebep,

• Edimin ifasına fesat karıştırmadır sebep,

• Sözleşmelerde değişiklik, evrakta sahteciliktir sebep,

• Zimmettir sebep,

• Üyelikler üzerinden rant sağlamaktır sebep,

• Projeleri değiştirip çıkar elde etmektir sebep.

Fail kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek. Bu kadar insanı mağdur edenler cezasını çekecek; hâlâ mağdur etmeye devam edenler de umarız bundan derslerini alacaktır.

Ancak, adalet beklerken, her geçen gün yeni bir oyuna, yeni bir bahaneye, yeni bir ihanete daha tanık oluyoruz. Mahkeme salonlarında yaşanacak süreç, bizim için bir hedef değil, bir başlangıçtır. Bizim talebimiz nettir:

1. Paraların izinin sürülmesi, nerelere, kimlere aktarıldığının açıklanması ve eksiksiz şeffaflık sağlanması.

2. Mağdurların zararlarının tespit edilerek derhal tazminat mekanizmalarının işletilmesi.

3. Sorumlulara ilişkin adli ve idari soruşturmaların hızlandırılması; görev ihlali yapan kamu görevlileri varsa hesap vermesi.

4. İnşaatların gecikmesi bahanesiyle sorumluluğun piyasaya, iş dünyasına veya ekonomik dalgalanmalara yıkılmaması, hukuki ve mali sorumlulukların açıkça tayin edilmesi.

5. Evlerimizin bir an önce, eksiksiz ve hak ettiğimiz kalitede teslim edilmesi.

6. Siyasi ve bürokratik sorumluların, kamuoyu önünde açık bir özür beyan etmesi.

Bu şehirde projeleri yönetenler, imzaları atanlar, denetlemekle yükümlü olanlar ve süreci belirleyenler sorumluluklarını yerine getirmediler. Şu anda bile sözleşmelerimiz askıya mı alındı, fesih mi edildi? O bile belirsiz.

Bu dava, sadece bizim davamız değil; bu dava, kentimizde kamusal denetimin, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sınavıdır.

Altını çizerek ifade ediyoruz:

Bu dava siyasi bir dava değildir, bu dava bir mağduriyet davasıdır.

Bugün yanımızda olan tek güç, Yüce Türk Adaleti’dir.

Huzurlarınızda siyaset üstü bir çağrı yapıyoruz:

Adalet sadece mahkeme kararlarında değil, mağduriyetlerimizin giderilmesinde de tecelli etmelidir.

Basın mensuplarından ve kamuoyundan isteğimiz: duruşma sürecini takip edin, mağduriyetimizi görünür kılın”