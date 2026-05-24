Son Mühür- CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gerilim Genel Merkez önüne taşındı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in talebinin ardından harekete geçen Ankara Valiliği'nin Genel Merkez'in boşaltılması yönündeki tebliği, Kılıçdaroğlu yandaşlarıyla Özel'e destek verenleri karşı karşıya getirdi.

Sabahın erken saatlerinde Genel Merkez'in önüne gelen isimler arasında Kılıçdaroğlu'na ilk günden itibaren verdiği açık destekle dikkati çeken CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da vardı.

Özel'e Grup Başkanı olarak seslendi...



Mutlak butlan kararı sonrası yeniden Yüksek Disiplin Kurulu üyesi de olan Polat, Kılıçdaroğlu destekçisi isimlerle birlikte genel merkez binası önünde bekleyişe geçti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Polat'ın, Özgür Özel'e ''Grup Başkanı'' olarak hitap ettiği görüldü.

Yeni bir dönem başlıyor...



CHP Genel Merkezi'nin kapılarını kapatan mevcut yönetime tepki gösteren Mahir Polat,

''İçerideki önceki dönem yönetimdeki arkadaşlarımız kapıları tutmuşlar. Hiçbir diyalog çağrımıza yarım saat, bir saate yakındır burada. Diyalogla kapıları açın, en azından vekiller vekillerle görüşsün.

Grup başkanı Sayın Özgür Özel yukarıda, onunla görüşelim ama arkadaşlar suhulette bir geçiş planlamadıklarını anlıyoruz.

Bu partimiz açısından, üyelerimiz açısından, Türkiye açısından sıkıntılı bir durum. Türkiye’nin yükünü almak istiyoruz biz. Türkiye’ye yük olmak istemiyoruz.

Yeni bir dönem başlıyor. Partimiz hızla toparlanacak. Hızla, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi hızla mümkün olan en kısa sürede kurultayımızı da yapacağız. Fakat arkadaşlarımız anlayamadığımız bir inatla Cumhuriyet Başkanımızın, Parti Meclisimizin ve MYK’mızın odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar.

Bir şekilde çözeceğiz herhalde. Israrla vekil arkadaşlarım temas kurmaya çalışıyor. Söyleyeceklerim bu kadar.'' diye konuştu.

Genel Merkez çalışanları mağdur olmuş...



''Sizin bir günkü yani genel merkezine sabah gelmenin ana nedeniniz neydi'' sorusuna Mahir Polat,

''Ana nedenimiz ,burada iki gündür çalışan memurlar, çalışan emekçilerimiz, bayram ikramiyeleri, maaşlarını alıp tatile gitmek istiyorlar. Burada yetkisiz bir şekilde oturdukları için bu insanların alacakları verilmiyor.

Onlar da çay ocağından temizlikçisine kadar insanlar bizlere ulaşmaya çalışıyor. Biz kimin neyi var ne yok bilmeden ödeme, yetki dağıtımı falan yapılamadığı için onlar da mağdur oluyor.

Bir an evvel Türkiye’nin yükünü almak istiyoruz. Bunları istiyoruz. O sebeple bekliyoruz. Arkadaşlarımız içerideki yol arkadaşlarım ile birlikte hoş olmayan görüntüler Türkiye’ye vermeyelim diye mücadele ediyoruz. Bakalım aşacağız inşallah'' cevabını verdi.

