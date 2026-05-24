Son Mühür- Ankara’da siyasetin merkezi olan CHP Genel Merkezi, bugün tarihinin en sert çıkmazlarından birine tanıklık ediyor.

Mahkemenin kurultay iptali kararıyla hareketlenen binada, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun öfke dolu çığlıkları yankılandı.

Kameralar kayıttayken Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi milletvekillerine adeta ateş püsküren Kayışoğlu, parti içindeki iktidar savaşını "ahlaksızlık" olarak niteledi.

"Bir koltuk için Erdoğan’ı oraya oturtacaksınız!"

Genel Merkez önünde toplanan kalabalığın ortasında kalan Kayışoğlu, kişisel ikbalini partinin önünde tutan isimleri sert bir dille hedef aldı. Gözyaşlarını ve öfkesini tutamayan milletvekilinin sözleri, CHP koridorlarındaki derin çatlağı sokağa taşıdı.

Kayışoğlu, meslektaşlarının yüzüne karşı şu ağır ifadeleri kullandı:

"Ahlaksızlar! Yeni bir koltuk, yeniden koltuğa oturmak için yapıyorsunuz! Bir milletvekili koltuğu için Erdoğan’ı yeniden oraya oturtacaksınız! Reziller size! Bir tane milletvekili koltuğuna oturmak için yapıyorsunuz bunu!"

Kavgayı ayırmaya çalışanların şaşkın bakışları arasında tepkisini sürdüren Kayışoğlu, binaya girmekte zorlanınca "Nereye gireceğim ya?" diyerek içinde bulunulan kaosa isyan etti.

Tansiyon saatlerdir düşmüyor

Bu sert çıkışın arka planında ise sabah saatlerinde yaşanan "tahliye" gerginliği yatıyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, 38. Olağan Kurultay'ı mutlak butlan nedeniyle iptal etmesiyle birlikte CHP’de hukuksal bir kriz patlak verdi.

Sabah 07.30 sularında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ve beraberindekilerin binayı tahliye ettirmek amacıyla Genel Merkez önüne gelmesiyle taraflar birbirine girdi. Özgür Özel destekçileri ile Kılıçdaroğlu grubunun tekme tokat kavgası, polisin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı. Kapıların kilitlendiği binada Özgür Özel ve kurmayları bekleyişini sürdürürken, polis binayı adeta abluka altına aldı.

