Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne gerçekleşen polis müdahalesinin ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamasında söz konusu müdahaleyi eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Cemil Tugay: İlkelerden asla taviz vermeyeceğim

Yayınladığı açıklamasında Ankara’da yaşananların tüm vatandaşlar tarafından üzüntüyle takip edildiğini aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “İzmir’imizin, Türkiye’mizin değerli insanları bugün CHP genel merkezinde yaşanan, muhtemel yakın gelecekte CHP’nin tüm il başkanlıklarında yaşanacak olan ve tarihimize bir kara leke olarak geçecek olayları şaşkınlık ve üzüntüyle izlediğinizi biliyorum. Seçtiğiniz, görev verdiğiniz, ilkelerinden asla taviz vermeyecek bir evladınız, kardeşiniz olarak bilmenizi isterim ki; verdiğiniz sorumluluğun gereğini her durumda, her şart altında, sonuna kadar yerine getireceğim.” diye konuştu.

“Boyun eğmeyeceğiz”

Son olarak, söz konusu mutlak butlan sürecini normalleştirmeyeceklerinin altını çizen Başkan Tugay, ne ile mücadele ettiklerini asla unutmayacaklarını kaydederek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Neyle mücadele ettiğimizi, ne için mücadele ettiğimizi unutmadım, unutmayacağım. Halkını ve ülkesini seven bir yurttaş ve siyasetçi olarak, ülkemizin hak ettiği refaha, adalete, eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye sahip olması için çalışmaya devam edeceğim.

Boyun eğmeyeceğiz, yanlışı, adaletsizliği, kötülüğü kabul etmeyeceğimiz, normalleştirmeyeceğiz. Gücümüzü bize inananlardan almaya devam edeceğiz. Kötü olanı, zulmün sahibini ve ortaklarını hak adına, halk adına sizlerle birlikte yeneceğiz. Geleceği birlikte kuracağız. Bunu sakın unutmayın.”