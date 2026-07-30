CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevine getirilen Berfin Karan'ın oluşturacağı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesine ilişkin kulislerde dikkat çeken iddialar kendine yer buldu. Parti kulislerinde konuşulan bilgiler çerçevesinde, yeni yönetimde yer alacağı öngörülen isimler büyük ölçüde kesinlik kazanırken, bazı isimlerin ise kendi tercihleri doğrultusunda listede bulunmayacağı iddia edildi.

Diyar Kesebir ve Canberk Keskin'e kesin gözüyle bakılıyor!

Gelen kulis bilgileri çerçevesinde, genel başkanlık sürecinde adı geçen isimlerden Diyar Kesebir ile Canberk Keskin'in yeni MYK listesinde yer alması neredeyse kesin olarak gözüküyor. Parti genel merkezinin daha önce bu iki isim konusunda olumlu bir tavır ortaya koyduğu da kulislerde dile getirilen değerlendirmeler arasında kendine yer buluyor.

Deniz Uzunyayla listede olacak mı?

Genel başkanlık için adı geçen bir diğer isim olarak dikkat çeken Deniz Uzunyayla'nın ise yeni MYK listesinde yer almayacağı öne sürüldü. Parti kulislerinden gelen bilgilere göre, Uzunyayla'nın bu kararının kendi talebi çerçevesinde şekillendiği öne sürüldü.

İstanbul kontenjanında üç isim!

Kulislerde konuşulan iddialar çerçevesinde, CHP Gençlik Kolları MYK'sında İstanbul'u temsil edecek isimlerin Baransel Durak, Bahtiyar Tayar ve Uğurşah Yıldırım olması öngörülüyor. Adı geçen isimlerin yeni yönetimde yer bulacağı yönündeki beklentiler parti çevrelerinde yüksek sesle konuşuluyor.

Tokat'tan Ferhat Özdemir!

Yeni MYK listesine gireceği iddia edilen isimlerden birinin de CHP Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı Ferhat Özdemir olduğu ifade edildi. Özdemir'in de yeni yönetimde görev üstlenebileceği yönündeki kulis bilgileri gözlerden kaçmadı.

İzmir'den seçilecek isimlere yakın takip!

CHP'de gözler şimdi MYK'da İzmir'i temsil edecek isimlere çevrilmiş durumda. Parti kulislerinde İzmir'den yönetime girecek isimlerle ilgili değerlendirmeler devam ederken, nihai listenin açıklanmasıyla birlikte yeni yönetimin netleşmesi hedefleniyor.