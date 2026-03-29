Son Mühür- Dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden biri olan Google, insanlık tarihinin en kadim sorunlarından biri olan yabancı dil konusunda çarpıcı bir gelişmeyi duyurdu.

Yeni ses ve dil modeli Gemini 3.1 Flash Live'ı tanıtan Google, 30 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla, kulaklıkların 70'ten fazla dilde kişisel tercümen haline geldiğini duyurdu.

Yabancı dil sorunu tarihe karışıyor...



Google'dan yapılan açıklamada,

''Kulaklıklarınız az önce 70+ dilde kişisel bir çevirmen haline geldi.

Google Translate’ın kulaklıklarla “Canlı çeviri” özelliği resmi olarak iOS’ta mevcut. Bu özelliği dünya genelinde daha fazla ülkeye genişletiyoruz, hem android hem de iOS kullanıcıları için.

Denemek için Translate uygulamasını açın, “Canlı çeviri”ye dokunun ve kulaklıklarınızı bağlayın'' mesajı verildi.

Donanım tekellerine darbe...



Google'ın açıklaması sonrası 300 dolarlık kulaklıkların çöpe gittiğine dikkat çeken teknoloji yazarı Kadir Uludağ,

''Donanım tekellerinin iş modeli bugün itibarıyla çöktü. Google, Translate'deki "Live Translate" özelliğini marka kısıtlamasından kurtarıp iOS'e ve tüm sıradan kulaklıklara açtı.

Yurtdışı seyahatlerinde cebinizdeki telefon ve 10 dolarlık kulaklıkla 70 dilde simültane çeviri alabiliyorsunuz'' hatırlatmasında bulundu.

ABD, Hindistan, Meksika gibi ilk ülkelerin yanı sıra Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, İngiltere, Tayland ve daha fazlasında kullanılan özelliğin önümüzdeki günlerde Türkiye'de de kullanıcıların hizmetine girmesi bekleniyor.