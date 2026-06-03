Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın ailece tatil yaptığı Çeşme Alaçatı'da güpegündüz silah sesleriyle sarsıldı. Saat 13.45 sıralarında 13003 Sokak'tan silah seslerinin geldiğine yönelik ihbarın ardından emniyet güçleri zaman kaybetmeden harekete geçti.

Gerçekleştirilen ilk incelemeler sonucunda internet fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Polat'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yaşanan olay İzmir kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, İzmir Valiliği'nden olayla ilgili açıklama geldi.

Şüpheli gözaltında!

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Çeşme ilçesi 13003 Sokak'tan, 03.06.2026 Çarşamba günü (bugün) saat 13.45 sıralarında silah sesi duyulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine emniyet güçlerimiz olay yerine süratle intikal etmiştir. Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat isimli şahsın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir.

Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış; ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.