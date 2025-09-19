İzmir’in Çeşme ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, çarşı merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı bir denetim yaptı.
Kask takmayan ve ehliyetsiz sürücülere işlem
İnkılap Caddesi’nde 2 saat boyunca devam eden uygulamada kask takmayan, ehliyetsiz, plakasız ve tescil belgesiz motosiklet kullanan sürücüler tek tek tespit edildi.
105 bin 847 lira para cezası
Denetimler sonunda 38 motosiklet sürücüsüne toplam 105 bin 847 lira para cezası uygulandı.
Denetimler sürecek
Emniyet yetkilileri, kent merkezinde trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.
Kaynak: İHA