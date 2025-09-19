İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı turistik Yeni Şakran Mahallesi’nde uzun süredir gündemde olan kanalizasyon projesi yeniden tartışma konusu oldu. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, söz konusu yatırım için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yetki devri talep etti.

Acar: “Bu yatırımın altından biz kalkarız”

Aliağa Belediyesi’nin 11 Eylül’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne resmi yazıyla başvurduğunu hatırlatan Serkan Acar, sosyal medya hesabından da Başkan Cemil Tugay’a seslenerek “Yetkiyi devret, Şakran kanalizasyon yatırımını biz yapalım” dedi.

Acar, İZSU’nun öngördüğü yatırım maliyetinin 700 milyon lira olduğunu belirterek “Bu yatırımın altından ilçe belediyesi olarak kalkarım. Krediye gerek yok, ben yaparım” ifadelerini kullandı.

Tugay: “Yapacaksa onay veririm”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise yatırımın 2,5 milyar lira seviyesinde olduğunu dile getirerek “Bu yatırımı ben yaparım diyorsa onay veririm. Buyursun yapsın” açıklamasını yaptı.

“Battı-çıktı’yı bitirdik, bunu da yaparız”

Şakran’da vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda da çağrısını yineleyen Acar, “Bırak yapalım, nasıl yapacağımızı biz düşünelim. İnşallah Şakran’ın kanalizasyonunu yapmak bize nasip olur” dedi.



Acar, önceki projelerini hatırlatarak “Biz dedik ki 3 ayda iki battı-çıktı bitireceğiz, inanılmadı ama bitirdik. Şimdi diyoruz ki Şakran’ın kanalizasyonunu yapacağız. Bakalım bizimle inatlaşmaya gelmez. Biz yaparız yani. 50 yıl sonra da birisi anacak” şeklinde konuştu.