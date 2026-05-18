Son Mühür / Yağmur Daştan – Emine Kulak / İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü’nün mayıs olağan genel kurul toplantısının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde yapıldı. Birleşimde 1 Haziran 2026’dan itibaren geçerli olmak üzere su ve atık su tarifelerinde yeni düzenlemeye gidilmesi konusu görüşüldü.

“Hangi gerekçeyle açılıyor?”

Belediye bünyesinde değişen organizasyon yapısı, yeni kurulan hizmet birimleri ve personelin derece terfi ihtiyaçları doğrultusunda kadro düzenlemesine gidiliyor. Norm kadro standartlarına uygun olarak hazırlanan ve hem dolu hem de boş memur kadrolarını kapsayan toplam 39 adet kadro değişikliği cetveli, karara bağlanmak üzere belediye meclisinin gündemine sunuldu. AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe, “Kapatılan inşaat ve daire başkanlığının kapatıldığı dönemde kendisi genel müdür yardımcısıydı. Bugün kendisi genel müdür, bugün hangi gerekçeyle açılıyor? Bu konuda bilgilendirilmesini istiyoruz. O zaman neden kapatıldı, bugün neden açılıyor? Bu değişiklik ne gibi katkı getirecek?”

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ise “Eski başkanımızın talimatıyla kapatılmıştı, şimdi ihtiyaca müdahil tekrar açıldı” ifadelerini kullandı.

“Körfez Daire Başkanlığı” hatırlatması

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca “İZSU’da şu anda değişiklikle kaç daire başkanlığı oldu bilmiyorum ama en son 21’di. İstanbul 16.5 milyon, İzmir ise 4 buçuk milyon nüfusa sahip. Daha önce Körfez Daire Başkanlığı’nın kurulmasını önermiştik, kabul görmedi. Tekrar gündeme alınmasını istiyoruz” dedi.

Genel Müdür Erdoğan, “Üç daire başkanlığının kapatılıp beş daire başkanlığının kapatılması noktasında özellikle kayıp kaçak oranında eksiklik vardı. İzmir’in mevcut duruma hitap etmek için yeni daire başkanlıkları kurulmuştur” bilgisi verdi.

“Kayıp ve kaçak durumunun bazen karıştırıldığını belirten Boztepe, “Kayıp boruların sızmasından, havaların ısınmasından kaynaklı. Ancak kaçak konusunda ihtiyaç vardı. O yüzden önemli bir daire başkanlığı” diye konuştu.

“Faturalandırılmayanlar da kayıp kaçağa tabii”

“Bir şehre giriş noktalarında gelen sular var, bir de saatlerden çıkan su var” ifadelerini kullanan Başkan Tugay, “Kanun gereği bazı faturalandırılmayanlar da var, onlar da kayıp kaçağa tabii. Kanun gereği ücretsiz su verilen ve sayaca dahil olmayan sular da kayıp ve kaçağın içinde” bilgisi verdi.

“Aşırı su tüketimi istemiyoruz”

AK Partili meclis üyesi Ercan Tekin’in hane başı su tüketim bedellerine yönelik soruları üzerine Başkan Tugay, “Bu konuda detaylı değerlendirme yaptık, hane bazlı temel yatırım miktarı olarak ifade edilebilecek bir indirim yaptık. Yaklaşık 8 lira daha aşağıya çektik. Bugün herhangi bir hane 6 metreküp para harcarsa sadece 150 lira ödeyecek. Hanelerin temel su tüketim miktarlarında ödeyecekleri faturalarda kayda değer artış yok. Aşırı su tüketimi olduğunda aşırı su tüketimi istemiyoruz. Suyun değerli olduğunu bilmemiz lazım” dedi.

Toplantıda söz alan AK Partili meclis üyesi Dilaver Kişili, “7 metreküp kullanırsa bu kişi bütün indirim hakkını kaybedip 550 lira para ödüyor. 0-10 metreküp 710 lira değil mi?” sorusunu yöneltti. Tugay ise “Hayır, değil” yanıtı verdi.

“Bir bardak suyun bedeli 300 lira mı?”

“7 metreküpü kaçla çarpıyoruz?” sorusuna Tugay, “Suyun bedeli ve artı atık su şeklinde bir rakam yazılmış ama neticede burada büyük bir fark olmuyor” dedi.

“Aşırı bir fark olmuyor diyorsunuz da 6 metreküpü 25 ile çarptığınızda 150 lira yapıyor” sözleriyle devam eden Kişili, “Ben vatandaşım, ay sonu fatura kesilme tarihine geldi. 1 bardak su içtim, 6 metreküpü geçtim. 480 lira yaptı. Bu içtiğimiz suyun bedeli 300 lira mı?” diye sordu.

Tugay, “O kadar çarpıtıyorsunuz ki…” ifadelerini kullandı.

“10 metreküpe kadar zam yok”

İzBB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, CHP’li meclis üyesi Onur Saatlı, “10 metreküpe kadar fiyatta değişiklik yok. Hatta daha da artırıp indirip yapıyoruz. 10 metreküpe kadar herhangi bir zam yok” dedi.

CHP’li meclis üyesi Candaş Yeter, “Türkiye su kıtlığı çeken ülke durumuna gelmek üzere. Bu anlamda ciddi önlem paketleri hazırlıyoruz. Aydın’da çiftçi tarlasını sulayamadı. O yüzden hassas bir yol izleyip temel olarak su kullanımı konusunda ciddi indirim yaptık, onun dışındaki kısımda ise afaki bir artış yok” diye konuştu.

“Lüks villaları hangi bölüme koyacağız?”

AK Partili Atmaca ise “Candaş Bey’in hassasiyetini anlıyoruz. Havuzlu villaların, lüks sitelerin hala kırsal mahalle statüsünde su kullanımını hangi bölüme koyacağız? Geçen dönemde de siz oturumu yönetiyordunuz, ‘Hayır öyle değil’ demiştiniz. Ancak anladığım kadarıyla 0-6’yı geçtiğinizde 75.25’e geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Bu tasarruf az kullananlar için. Adam fazla kullanıyor, fütursuzca kullanılıyor neden onda indirim yapalım?” diyen Başkan Tugay ise “60 lira fiyat önermek istiyorum. 6-10 metreküpe kadar kısım için. 6 metreküpe çıkarıyor, daha geniş alanda indirimli hale getiriyoruz. 4 metreküplük aralığı 6 metreküpe genişletiyoruz. Daha geniş alanda indirim yapıyoruz. Onu da 33’ten 25 liraya düşürüyoruz. Bu da 6 metreküp su tüketen hane 150 lira para ödeyecek. Önümüzdeki yıl Allah izin verirse onu 10 metreküpe çıkaralım istiyoruz. Ancak bizim suyu fütursuzca kontrolsüzce kullananlar için ayrı tarifemiz olmak zorunda. Allah’a çok şükür bu sene bize yağmurları verdiği için. Bu darlıktan bizi kurtardığı için… Yağmur yağmasa sevinecek insanlar var ama çok şükür Allah’a yağdı. Bu sene, önümüzdeki sene su sorunumuz yok. Ancak su tüketimiyle ilgili bir kültüre sahip olmamız gerektiği bir gerçek. O çerçevede bakıyorum buna. Şu anda meclise ara veriyoruz komisyon için” dedi. Önergenin komisyonlarda görüşülmesi için meclise ara verildi.

“Bunların kaynağı nereden gelecek?”

Birleşimin tekrar açılmasının ardından AK Partili meclis üyesi Ercan Tekin’in İzmir’in büyük kısmının 6 ila 10 metreküp arasında su tükettiğini ifade etmesi üzerine Tugay, “İZSU’ya vatandaşa indirim yapmak üzere hükümetimiz elektrikte indirim verir mi? Burada sizi vicdanlı olmaya davet ediyorum. Dikili’deki, Aliağa’daki kredilerin hiçbirini onaylamadınız. Biz bu şartlar altında su fiyatına indirim yapıyoruz. Tek bir ihtiyacımız var, fazla su tüketilmemesi. 6 metre kullananlar çok daha fazla bir nüfus. İzmir adım adım Türkiye’nin en ucuz suyunu kullanan şehri olmaya gidiyor. Başladığımızdan beri suya indirim yapıyor. İZSU’nun araçlar benzin yakıyor, pompaları elektrik kullanıyor. Hani bunda indirim? Personel gideri var, bu ülkenin enflasyonu var. Neden İZSU’dan tek taraflı iyilik bekleniyor? Hükümet hiçbir şey yapmasın, zam üstüne zam yapsın. Siz onlara bakmayın, nereden gelecek bu kaynaklar? Dünya kadar iş yapılıyor, bunların kaynağı nereden gelecek?” tepkisini verdi.

“Kanalizasyon olmayan yerlerde dahi…”

Tugay’ın açıklamalarının ardından AK Partili Atmaca, “Bir buçuk yıldır kırsal mahallelerdeki sorunu konuşmaya başladık, hala çözemedik. Bu siteler, lüks villalar bunu kullanmaya devam ediyor. 2025 yılı faaliyet raporundaki rakamlara göre içme suyu 10 bin, kanalizasyon altyapımız 5 bin kilometre üzerinde. Kanalizasyon olmayan yerlerde dahi atık su bedeli alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Foseptikten çıkanı denize mi atıyoruz?”

“Atık su arıtma atık suyun arıtması demek. Foseptikten çekilen şeyi ne yapıyoruz, denize mi atıyoruz?” yanıtı veren Tugay, “Kocaman kocaman şehirlerin arıtması yok. Hangi gözlükle bakıyorsunuz? Kendi yönettiğiniz şehirleri görmüyor sonra neden kanalizasyon yapılmıyor diyorsunuz. Nüfusu 2 binden az yerlerde foseptik olacak diye kanunda yazıyor. Buradan çekilen kanalizasyona götürülüyor. Türkiye’nin her yerinde atık su bedeli, bertaraf bedeli alınır” diye konuştu.

“2 yıl 10 ayım var. Ondan sonra…”

İzmir’i uzun süredir CHP iktidarının yönettiğinin altını çizen Atmaca’nın “2 yılınız kaldı…” demesi üzerine Tugay, “2 yıl 10 ayım var. Ondan sonra devam edip etmeyeceğimi Allah bilir sadece. Bizim elimizde sihirli değnek var gibi bizden bir şeyleri gerçekleştirmemizi istiyorsunuz. Türkiye’nin kuru, baskısı yokmuş gibi…” dedi.

Atmaca ise “Altyapısı olmadığı yerlerde bunu insanlardan alıyorsanız ya vidanjör parası almayacaksınız ya da atık su parası almayacaksınız” yanıtı verdi.

CHP’li Onur Saatlı, “Bu getirdiğimiz öneriyle şu an 6 metreküp tüketen hanemiz 274 TL su parası öderken bu kararla birlikte 150 lira ödeyecek. 1 Haziran’dan itibaren de böyle olacak” dedi.

Yıldız: Hala en pahalı 3'üncü iliz

Yeni tarifeler hakkında söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız “İndirim yapmış gibi söyleseniz de gerçek bu değil. 2 milyon 160 bin abone var. Komisyonda dediler ki bu indirimden faydalanan yüzde 30 yani yüzde 1 milyon 512 bin abonemiz 128 lira ödüyordu. Şimdi ne yaptık? Biz 1 buçuk milyon abonede 0,4’ü kaldırdık 60 liraya getirdik. Yani 28 lira fark öder hale getirdik. Şu an 128 lira ödeyen İzmirli 240 lira öder hale geldi 12 ayda 2 milyar TL kaynak yarattınız. İZSU’ya hayırlı olsun. İstanbul’u yakaladınız tebrikler ama hala en pahalı 3’üncü iliz. Ankara 0-10 metreküpten 530 lira ödüyor. Bugün cemil tugay yönetimi 1 buçuk milyon aboneye yıllık 2 milyar lira zam yapmıştır” dedi.

Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.