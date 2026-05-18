İzmir'in en kalabalık ilçeleri sıralamasında zirvedeki isim yine değişmedi. 30 ilçesi bulunan kentte merkez ilçelerin baskınlığı sürerken bazı kıyı ilçelerinde de dikkat çekici artışlar yaşandı. İşte İzmir'in nüfus rekortmeni adresleri.

İzmir'in en kalabalık ilçeleri hangileri?

Buca, 520 bin 941 kişilik nüfusuyla İzmir'in en kalabalık ilçesi konumunu koruyor. Son yıllarda bu unvanı bırakmayan ilçe, geçen yıla göre yaklaşık 2 bin 252 kişi kaybetmesine rağmen rakipleriyle arasındaki farkı korumayı başardı. İkinci sırada 467 bin 472 kişi ile Karabağlar yer alıyor. Bornova ise 452 bin 479 kişiyle üçüncü sırada konumlanıyor; özellikle Bornova'nın nüfusu artan ender merkez ilçelerden biri olması dikkat çekiyor.

Listenin devamında Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Bayraklı gibi kentsel merkez ilçeler bulunuyor. Konak, kilometrekareye düşen 13 bin 225 kişiyle açık ara nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçe. Ne var ki Konak'ın toplam nüfusu yıllar içinde düşüş eğilimine girdi; 2010'da 405 bini aşan nüfus 2020'de 344 binlere geriledi ve düşüş hâlâ sürüyor.

Buca, Karabağlar ve Bornova üçlüsü tek başına İzmir nüfusunun üçte birinden fazlasını barındırıyor. Bu üç ilçenin toplam nüfusu yaklaşık 1 milyon 440 bin kişiye ulaşıyor.

İzmir'in en az nüfuslu ilçeleri ve hızlı artan adresler

Madalyonun diğer yüzünde küçük ilçeler bulunuyor. 11 bin 904 kişilik nüfusuyla Beydağ, İzmir'in en az nüfuslu ilçesi konumunda. Beydağ'ı 13 bin 725 kişiyle Karaburun ve 28 bin 604 kişiyle Kınık takip ediyor. Yüzölçümü bakımından ise Bergama en geniş ilçe, Balçova ise en küçük ilçe konumunda.

TÜİK verilerine göre 2025'te nüfusu en hızlı artan ilçeler Torbalı ve Menemen oldu. Her iki ilçede de yaklaşık 6 bin kişilik artış kayda geçti. Aliağa, Bergama, Çeşme, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar, Tire ve Urla da nüfus artışı yaşayan ilçeler arasında yerini aldı.

Urla, son dört yılda 74 binlerden 82 bin bandını aşarak özellikle İstanbul'dan gelen göçmenlerin gözdesi haline geldi. Çeşme'ye geçen yıla göre yaklaşık bin kişi taşındı; Seferihisar'da yaşayanların sayısı ise 3 bin kişi arttı. Bu eğilim, sahil ilçelerinin sadece tatil değil yerleşim adresine de dönüştüğünün açık göstergesi.

İzmir'in toplam nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 4 milyon 504 bin 185 kişiye ulaştı. Bu rakamın 2 milyon 227 bin 738'i erkek, 2 milyon 276 bin 447'si kadınlardan oluşuyor. İl, Türkiye nüfusunun yüzde 5,23'ünü oluşturarak İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü sıradaki konumunu korudu.