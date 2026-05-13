Çeşme'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde farkındalık etkinliği düzenen etkinlikte, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşamda eşit haklarla yer almasının önemine dikkat çekilirken, öğrencilerin performansları beğeni topladı.



Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanı Erdal Koç'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın işaret dili eşliğinde okunmasıyla başladı.

Engelli bireylerin toplumsal yaşamın eşit ve aktif bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Koç, engelli bireylerin temel haklarını rahatça kullanabilmelerinin bir insan hakkı olduğunu belirtti.

'Sayıların ötesinde bir insanlık meselesi'



Etkinlik kapsamında öğretmenler ve öğrenciler canlı performansla resim çalışması yaparken, özel eğitim öğrencilerinin tekerlemeli söyleşileri, şiir dinletileri, ritim ve org gösterileri izleyicilerden beğeni topladı. Görme engelli şair ve öğretmen Gözde Güzel'in kendi yazdığı şiiri okuduğuu programda duygusal anlar yaşandı. Gösterilerin ardından sahneye çıkan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, toplumun engelli bireyleri sayıların ötesinde bir insanlık meselesi olarak görmesi gerektiğini ifade etti. ;Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Çöker, "Biz bir tek can için mücadele ederken, dünyanın en modern olarak gösterilen ülkelerinde her gün çocuklar kolsuz, bacaksız ve gözsüz bırakılıyor. Unutmaya başladık" ifadelerini kullandı.



Çeşme Kaymakam Refii Fatih Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ebru Sipahican ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve ailelerinin katıldığı program , özel eğitim öğrencilerinin atık materyallerden hazırladığı eserlerden oluşan serginin protokol üyeleri tarafından açılmasıyla sona erdi.