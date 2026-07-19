Türkiye açıkdeniz yelkenciliğinin prestijli etkinliklerinden EAYK–TAYK Sahil Güvenlik Kupası Doğu Ege Yat Şampiyonası, Çeşme açıklarında üç gün süren yarışların sonrasında düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) iş birliğiyle 15-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılan şampiyonada 27 takım, IRC ve ORC sınıflarında sert rüzgar ve dalgalarla mücadele etti.

Ödüller ÇEŞTUR Tekke Kafe'de Dağıtıldı

Yarışların sonrasında ÇEŞTUR Tekke Kafe'de gerçekleşen kapanış törenine Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Başkanı Özlem Akdurak, TAYK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eker, yerel idareciler, deniz ticaret odası temsilcileri ve sporcular katıldı.

"Deniz tutkusu ülkemizin olmazsa olmazıdır"

Törende söz alan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "Çeşme'mizde Sahil Güvenlik Kupası'nın ödül töreninde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Deniz tutkusu ülkemizin olmazsa olmazıdır.

Sizlerin katıldığı yarışlar ve kupalarla deniz ve yelken sevgisi günden güne artarak devam ediyor. Bütün yarışmacıları tebrik ediyorum. Bu organizasyonun kazananı herkes, özellikle de Çeşme'miz oldu.

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü'nü ve Çeşme Marina'yı kutluyorum. Önümüzdeki yıllarda da başarılı yarışmaları izlemeye devam etmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de güvenle ve gururla gerçekleştiriyoruz"

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ise deniz güvenliğine dikkat çekerek, "Biz bu sularda güvenle spor yapabiliyorsak Sahil Güvenlik Komutanlığımıza çok şey borçluyuz.

Yalnızca ulusal yarışlarımızı değil, birçok uluslararası şampiyonayı da Türkiye'de güvenle ve gururla gerçekleştiriyoruz. Her adımımızda Sahil Güvenlik Komutanlığımız yanımızda oluyor" dedi.

"Yarışçılığı daha fazla ön plana çıkarmamız gerekiyor"

Şampiyonada IRC ve ORC reyting sistemlerinin beraber puanlandığı özel bir yöntemin uygulandığını söyleyen TAYK Başkanı Ahmet Eker, "Bu yarış, reyting avantajından çok yarışçılığı ön plana çıkardı.

Kazananlar, reyting açısından avantajlı tekneler değil; suda doğru yarışan, iyi start alan, hızını doğru belirleyen ve önceden antrenman yapan ekipler oldu.

Yelken yöneticileri olarak desteklememiz gereken de budur. Yarışçılığı daha fazla ön plana çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Bu kültür ne kadar çoğalırsa Mavi Vatan'ımız o kadar huzurlu olacaktır"

Denizciliğin glecek nesillere aktarılmasının öneminden bahseden Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu ise,

"Bu kültür ne kadar çoğalır ve gençlerimize ne kadar fazla aktarılırsa Mavi Vatan'ımız o kadar huzurlu ve güvenli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hakem ve jüri üyelerine plaketleri takdim edildi. Farklı kategorilerde dereceye giren takımların ödüllerini alması ve toplu fotoğraf çekiminin sonrasında organizasyon ikram bölümüyle tamamlandı.