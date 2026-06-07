AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, İzmir'in Menderes ilçesinde Ata Mahallesi Muhtarı Sezgin Çetiner ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı Filiz Şanlı ile buluştu. Düzenlenen buluşmada mahallelerin ihtiyaçları ve vatandaşların talepleri üzerinde duruldu.

Menderes’te düzenlenen ziyaret çerçevesinde mahallelerde yaşanan sorunlar, öncelikli ihtiyaçlar ve yerel düzeyde yapılabilecek çalışmalar üzerine değerlendirmeler gerçekleştirildi. Aksoy, vatandaşların beklentilerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Geniş katılım!

Ziyarete, AK Parti il yöneticisi Sinan Akdeniz, il koordinatörü Feyzi Bayram ve AK Parti Menderes İlçe Başkanı Cengiz Akkuş da katılım gösterdi. Kadın ve gençlik kolları temsilcileri de programa katılanlar arasında yer aldı.

Mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde bölgedeki taleplerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edileceği ifade edildi.

“Taleplerini konuştuk”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahalle ziyaretine ilişkin bilgiler aktardı.