İzmir’de 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Çeşme ilçesinde Alaçatı Ot Festivali gerçekleştirilecek. Alaçatı Ot Festivali öncesinde toplu ulaşımda da düzenleme gündeme geldi. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından festival süresince iki otobüs hattında güzergah değişikliği gerçekleştirileceği ifade edildi

760 ve 906 numaralı hatlara düzenleme!

ESHOT tarafından yapılan açıklamaya çerçevesinde, Çeşme ile Urla arasında sefer yapan 760 ve 906 numaralı hatlarda geçici güzergah düzenlemesi gerçekleştirilecek.

Bazı duraklara geçici olarak kapatma!

Düzenleme çerçevesinde Alaçatı bölgesinde bulunan bazı duraklar geçici süreyle hizmet dışında kalmış olacak. ESHOT’un açıklamasına göre;

- Alaçatı Mavi

- Alaçatı Çiçek

- Alaçatı Sanayi

- Alaçatı Atatürk

- Süren

- Alaçatı Stad

duraklarında festival süresince yolcu alım ve indirme gerçekleştirilmeyecek.

Alternatif güzergahlar devrede!

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, festival boyunca artacak ziyaretçi yoğunluğu sebebiyle sürücülerin ve yolcuların alternatif güzergahları tercih etmeleri uyarısında bulunuldu. Geçici düzenlemenin 26 Nisan’a kadar süreceği, festivalin son bulmasıyla ise hatların normal güzergahına döneceği ifade edildi.