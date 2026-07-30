İzmir Bornova'ya bağlı Eğridere Mahallesi'nde orman yangını meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen yangın, kısa sürede etkisini artırarak çevredeki ormanlık alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.

Orman ekipleri, itfaiye ve AFAD bölgede çalışıyor!

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Bölgeye 17 arazöz, 1 dozer ile birlikte itfaiye ve AFAD ekipleri intikal etti. Ekipler, alevlerin kontrol edilmesi ve yangının daha geniş alanlara sıçramasının önüne geçmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor!

Bölgede etkisini gösteren rüzgar, yangının ilerlemesini hızlandırırken ekiplerin çalışmalarını da zorlaştırıyor. Zaman zaman yön değiştiren alevlere karşı ekipler farklı noktalarda müdahalelerini devam ettiriyor.

Müdahale aralıksız devam ediyor!

Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.