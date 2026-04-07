Kadınlar voleybolunda Türkiye'nin Avrupa sahnesindeki başarı çıtası her yıl yükseliyor. Galatasaray Daikin de bu kez tarihi bir geceye ev sahipliği yaparak kulüp tarihinin ilk Avrupa kupasını müzesine koymayı hedefliyor.

CEV Kupası final rövanşı ne zaman, saat kaçta?

CEV Kupası kadınlar finalinin rövanş mücadelesi 8 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. Maç TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Voleybol severler herhangi bir abonelik gerektirmeden maçı takip edebilecek.

İlk maçta ne olmuştu?

Galatasaray Daikin, finalin ilk ayağında İtalya deplasmanında Reale Mutua Fenera karşısında 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı. Bu sonuçla ciddi bir avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, rövanşta alacakları her türlü galibiyetle kupayı kaldıracak. Hatta 3-0 veya 3-1'lik yenilgi dışındaki tüm senaryolarda şampiyonluk Galatasaray'ın olacak.

Galatasaray Daikin'in Avrupa kupa geçmişi nasıl?

Sarı-kırmızılı ekip daha önce CEV Kupası'nda üç kez final oynamasına rağmen hiçbirinde şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Bu kez İstanbul'da kendi taraftarı önünde oynayacak olması ve ilk maçtaki galibiyet, Galatasaray'ın elini oldukça güçlendiriyor.

Galatasaray Daikin şampiyon olursa ne kazanacak?

Sarı-kırmızılılar kupayı kazanması durumunda kulüp tarihinde bir ilke imza atacak. Galatasaray, erkek ve kadın voleybolunda ilk kez bir Avrupa kupasını müzesine koymuş olacak. Ayrıca şampiyonluk, takımın uluslararası arenada marka değerini yükselterek gelecek sezon için transfer politikasına da olumlu yansıyacak. İstanbul'daki voleybol taraftarları da bu tarihi gece için biletleri tüketti ve salon tıklım tıklım dolu olacak.

Türk kadın voleybolunun Avrupa kupa karnesi nasıl?

Türk kadın voleybolu Avrupa sahnesinde son yılların en başarılı ülkelerinden biri. CEV Kupası'nda daha önce Eczacıbaşı 3, VakıfBank 1 ve Fenerbahçe 1 kez şampiyon oldu. CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise VakıfBank 6, Fenerbahçe 1 ve Eczacıbaşı 1 kupa kazandı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da Türk takımları toplamda 8 kez zirveye çıktı. Bu tabloya Galatasaray Daikin'in adını yazdırması halinde sarı-kırmızılılar da Avrupa kupası kazanan Türk kulüpleri arasına katılmış olacak.