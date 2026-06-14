İzmir’in köklü kulüplerinden Altay’a yatırımcı olmaya talip olan Beşiktaş’ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, kentten ayrılmadı. İlk olarak geçtiğimiz hafta Pazar günü Ege Beşiktaş Kongre Üyeleri Derneği ile bir araya gelen Ahmet Nur Çebi, hafta başından bu yana da yoğun bir trafik sürdürüyor. Pazartesi gününden bu yana Altay’ın başkanı Sinan Kanlı ile yakın temasta bulunan Çebi, görüşmeleri de bir hayli sıklaştırdı.

Hafta boyunca trafik bir hayli yoğundu

Altay’ın mevcut başkanı Sinan Kanlı ile pazartesi günü Kanlı’nın ofisinde bir görüşme gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi, daha sonra da İzmir Ticaret Odası’nda önemli bir görüşmeye imza attı. İZTO Başkanı Mahmut Özgener’i makamında ziyaret eden Çebi, daha sonra tekrar Başkan Sinan Kanlı ile bir araya geldi. İkilinin bu kez durağı, İzmir’in turizm cenneti Çeşme oldu. Alaçatı’da Altay’ın eski yöneticilerinden Avukat Umur Köroğlu ile görüşen Sinan Kanlı ve Ahmet Nur Çebi, dikkatleri çekti. Avukat Köroğlu bu buluşmayı sosyal medya hesabından “Her şey harika olacak” sözleriyle paylaştı.