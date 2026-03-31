Kamuoyunda “Candan Kardeşler” olarak bilinen sosyal medya fenomenlerinin de yargılandığı “sazan sarmalı” dolandırıcılık davasında mahkeme kararını açıkladı.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi, örgüt lideri olduğu belirtilen sanığa yüzlerce yılı bulan hapis cezası verirken, davada adı geçen bazı sanıklar hakkında ise farklı kararlar çıktı.

Örgüt liderine 231 yılı aşan hapis cezası

Mahkeme heyeti, davanın kilit ismi olarak gösterilen Onur Apaydın’ı “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçundan 4 yıl 2 ay, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan ise 227 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Apaydın’a verilen toplam ceza 231 yılı geçti.

Sanıklardan İlker Oflu ise “örgüt üyeliği” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak hakkında yöneltilen 35 ayrı dolandırıcılık suçlamasından beraat eden Oflu’nun tahliyesine hükmedildi.

Bahar Candan’a örgüt üyeliğinden hapis

Davada yargılanan sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan da mahkeme tarafından suçlu bulundu. Savcılık tarafından hakkında 44 yıla kadar hapis cezası talep edilen Candan, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İddianamede, Candan’ın örgüt içerisindeki rolünün dikkat çekici olduğu ve bazı faaliyetlerde aktif şekilde yer aldığı değerlendirmesine yer verilmişti.

Nihal Candan hakkındaki dava düşürüldü

Yargılama sürecinde tahliye edildikten sonra hayatını kaybettiği belirtilen Gülnihal (Nihal) Çiçek hakkında ise mahkeme, sanığın vefatı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

“Sazan sarmalı” yöntemiyle dolandırıcılık

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç örgütünün “sazan sarmalı” olarak bilinen yöntemle hareket ettiği belirtildi.

Bu yöntemle 38 kişinin dolandırıldığı, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi ya da banka çalışanı gibi tanıtarak vatandaşları kandırdığı ifade edildi.

Dosyada yer alan diğer sanıklar hakkında da çeşitli oranlarda hapis cezaları verilirken, 3 sanığın ise tüm suçlamalardan beraatine hükmedildi