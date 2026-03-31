Son Mühür- NOW TV’de yayınlanan ve kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşan Yeraltı dizisi, hem senaryosu hem de oyunculuk performanslarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Dizide “Bozo” karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu ise performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Bahçeli’den Yeraltı dizisine övgü

Devlet Bahçeli, izlediği Yeraltı dizisine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunmuştu. Bahçeli, dizinin özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutan mesajlar içermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapımı beğendiğini ifade etmişti.

“Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun”

Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı Fatih Altaylı programında telefon görüşmesine dair detayları ilk kez paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, Bahçeli’nin kendisine şu sözlerle hitap ettiğini aktarmıştı: “Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun.” Kaygılaroğlu ise bu sözlere teşekkür ederek karşılık verdiğini söylemişti.

Telefonu kimse kapatmadı

Kaygılaroğlu, görüşmenin ardından ilginç bir an yaşandığını şu sözlerle anlatmıştı: “Konuşma bittikten sonra ne o telefonu kapattı ne de ben… Kısa bir süre derin bir sessizlik oldu. En son ben kapattım.”

Bozkurt figürlü tablo hediye edildi

Görüşme sırasında Bahçeli’nin, dizi ekibine özel bir hediye göndermek istediği de ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda, Bozkurt figürü taşıyan bir tablo hazırlanarak set ekibine ulaştırıldı.

Söz konusu hediye, Volkan Yılmaz aracılığıyla dizi setine teslim edildi. Uraz Kaygılaroğlu ise tabloyu kendi evine götürdüğünü açıkladı.