Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, yardım eli uzatmak için olay yerine hareket eden kurtarma ekiplerinin de karıştığı talihsiz bir kaza serisi yaşandı. Çan ile Bayramiç ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda meydana gelen olayda, önce kontrolden çıkarak devrilen tıra, kısa süre sonra bölgeye ulaşan itfaiye aracı çarptı. Üst üste yaşanan kazalar neticesinde iki kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Kontrolden çıkan tavuk yüklü tır devrildi

Olay, dün akşam saat 21.30 sularında Çan-Bayramiç güzergahında seyir halindeki bir lojistik aracının sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. E.Ç. (41) idaresindeki 10 APK 884 plakalı, tavuk sevkiyatı gerçekleştiren tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden jandarma, sağlık birimleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karanlık ve yol şartlarının etkisiyle bölgede güvenlik önlemleri alınmaya çalışılırken, asıl facia yardım ekiplerinin gelişi sırasında yaşandı.

Kurtarmaya gelen itfaiye aracı kazaya karıştı

Devrilen tırın sürücüsüne müdahale etmek ve olası bir yangın riskine karşı önlem almak amacıyla olay yerine gelen itfaiye aracı, duramayarak kaza yapan tırla çarpıştı. Bu ikinci çarpışma, olay yerindeki dehşeti bir kat daha artırdı. Meydana gelen yeni kazada, tırın sürücüsü E.Ç. ağır darbeler alırken, 22 yaşındaki itfaiye personeli A.Ç. de yaralandı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif yaralarla kazayı atlattığı öğrenildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı

Kaza sonrası bölgeye takviye olarak gönderilen ambulanslarla yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İtfaiye eri A.Ç., tedbir amaçlı Bayramiç Devlet Hastanesi’ne nakledilirken, durumu ciddiyetini koruyan tır sürücüsü E.Ç. acilen Ezine Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan kritik müdahalenin ardından sürücü, tam teşekküllü tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, hem tırın devrilme nedeni hem de itfaiye aracının karıştığı ikinci çarpışmaya dair geniş kapsamlı bir tahkikat başlattı.

