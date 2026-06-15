Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen orman yangını ekipleri teyakkuza geçirdi. Çevre Yolu yakınlarında bulunan Erenler mevkisinde yer alan bozuk orman alanında çıkan yangına, çok sayıda ekibin havadan ve karadan müdahale ettiği ifade edildi.

Çıkış nedeni henüz tespi edilemeyen yangının, bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüdüğü ifade edildi. Dumanların çevre mahallelerden de görüldüğü yangın bölgesinde söndürme çalışmaları ekipler tarafından yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Ekipler bölgeye sevk edildi!

Yangın ihbarı sonrasında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yangına müdahale için arazözler, su tankerleri ve orman işçilerinin yanı sıra hava araçları da bölgede yer aldı.

Yangının kontrol edilebilmesi için helikopter ve uçaklarla havadan su atımı gerçekleştirilirken, kara ekipleri de alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek için çalışmalarını devam ettiriyor.

Ezine Belediyesi İtfaiyesi'nden destek!

Söndürme çalışmalarına Ezine Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri de desteğini ortaya koydu.