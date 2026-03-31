İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, İran’a yönelik saldırılar ve bölgedeki gerilim ele alındı. Görüşmede taraflar, savaşın olası sonuçları ve diplomasi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan’dan AB’ye eleştiri: “Taraflı tutum sergileniyor”

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Avrupa Birliği ve bazı Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları karşısında “taraflı ve olumsuz” bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

Pezeşkiyan, söz konusu saldırıların yalnızca İran halkına yönelik bir tehdit olmadığını, aynı zamanda uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği’nin savunduğu temel değerlere de aykırı olduğunu dile getirdi.

“Müzakereler sürerken saldırıya uğradık”

İran’ın ABD ile yürüttüğü diplomatik sürece “samimi ve yapıcı” şekilde yaklaştığını belirten Pezeşkiyan, müzakereler devam ederken ülkenin yeniden saldırıya uğradığını söyledi.

Bu durumun, Washington yönetiminin diplomasiye bağlı kalmadığını gösterdiğini savunan İran lideri, ABD’nin kendi çıkarlarını dayatmayı amaçladığını öne sürdü.

Komşu ülkelere mesaj: “Topraklarınız kullanılmamalı”

Pezeşkiyan, İran’ın meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduklarını ancak bu ülkelerde bulunan ABD üslerinden İran’a yönelik saldırılar düzenlendiğini ifade etti.

Bu kapsamda söz konusu ülkelerin, topraklarının İran’a karşı kullanılmasını engelleme yükümlülüğünü yerine getirmediğini dile getirdi.

Hürmüz Boğazı için kritik şart

İran Cumhurbaşkanı, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut durumun ABD ve İsrail’in politikalarının sonucu olduğunu savundu.

Boğazın yeniden normal işleyişine dönmesinin saldırıların sona ermesine bağlı olduğunu belirten Pezeşkiyan, dış müdahalelerin ise daha büyük krizlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

“Savaş istemiyoruz, şartlar oluşursa hazırız”

Pezeşkiyan, İran’ın gerilim ya da savaş arayışında olmadığını vurgulayarak, saldırıların durması ve güvence verilmesi halinde çatışmanın sona erdirilmesi için gerekli iradeye sahip olduklarını ifade etti.

Bu açıklama, Tahran yönetiminin diplomasiye açık kapı bıraktığı şeklinde yorumlandı.

AB’ye çağrı: “Uluslararası hukuka dönün”

İran lideri, Avrupa Birliği’nin saldırılar karşısındaki tutumunu eleştirerek, insan hakları söylemleri ile mevcut yaklaşımın çeliştiğini savundu.

Pezeşkiyan, Avrupa ülkelerine çağrıda bulunarak, İran’a yönelik politikaların uluslararası hukuk çerçevesinde yeniden şekillendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Costa’dan mesaj: “Çatışmalar sona ermeli”

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise görüşmede, bölgedeki savaşın sona ermesi gerektiğini vurguladı. Costa, Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik saldırıları desteklemediğini ifade ederek, yaşanan gelişmelerin küresel siyasi ve ekonomik etkilerinden endişe duyduklarını belirtti.

Sorunların çözümünde müzakere ve diplomasi yöntemlerinin öncelikli olması gerektiğini kaydeden Costa, taraflara itidal çağrısında bulundu.