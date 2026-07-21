İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Kızılay Mahallesi’nde 35 yıldır esnaflık yapan 60 yaşındaki Hıdır Karaduman, dükkanında sunduğu ürün yelpazesiyle mahalle bakkallığı geleneğini devam ettiriyor.

Karaduman’ın bakkalında temel gıda maddelerinin dışında leblebi tozundan gaz lambasına, yorgan iğnesinden 90’lı yılların popüler oyuncak ve atıştırmalıklarına kadar çok sayıda eşya yer alıyor.

“Bulması zahmetli olsa da tedarik ediyoruz”

Kızılay Mahallesi’nin kent merkezine mesafeli bir konumda bulunduğunu söyleyen Hıdır Karaduman, mahalle halkının ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünü raflarında bulundurmaya çalıştığını dile getirdi.

Karaduman, ürün tedarik sürecine dair, "Bu nedenle ne lazım olacaksa ve günümüzde gidebilecek ürünleri muhakkak dükkanımızda bulundurmaya çalışıyoruz. Bunu da bulunması biraz zahmetli oluyor ancak muhakkak bulup tedarik ediyoruz." ifadelerini kullandı

Güne 06.00’da başlıyor



Günün erken saatlerinde dükkanını açtığını vurgulayan Karaduman, mahalledeki çocuklarla yakından ilgilendiğini ve dükkanın ihtiyaçlarını karşılamak için düzenli olarak toptancılara gittiğini anlattı.

Karaduman, günlük çalışma rutinini, "Genelde ebeveynler, çocukları ekmek almaya gönderiyorlar. Biz de hep çocuklarla bir aradayız. Sabah saat 06.00'da dükkanı açarım. Saat 10.30'dan sonra ürün bulmak için çıkarım.

Bakkalı elemanlarımıza emanet ederim. Gün içinde gidip yine iğneden, lambaya, meşeden çeşit çeşit züccaciye eşyalarına kadar seçip bakıp alıyorum. Bu bakkalda 35 yılın birikimi ve alışkanlıkları var." diyerek anlattı.

Farklı ilçelerden müşteri çekiyor

Kaybolmaya yüz tutan ürünlerin yer aldığı bakkal, sadece çocukların değil, yetişkinlerin de dikkatini çekiyor. Bornova sınırlarını aşan bir müşteri kitlesine ulaştıklarını belirten Karaduman, "30-35 yaşlarındaki bir müşterim ağızda patlayan şekerleri burada bulduğu için Karabağlar'dan geldiğini söyledi.

Zaten Bornova bölgesinden gelen de çok oluyor. Buradaki müşterilerim de bana, 'Hıdır ağabey sayende çocukken yediğimiz atıştırmalıkları çocuğuma tattırabiliyorum' diyor. Gelen mutlu oluyor, bu da beni mutlu ediyor ve yıllardır bu geleneği devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Veresiye geleneğini sürdürüyor

Bakkalında veresiye uygulamasını da devam ettiren Hıdır Karaduman, sunduğu nostaljik ürünlerin dışında güvene dayalı esnaflık anlayışıyla Kızılay Mahallesi’nde geleneksel mahalle kültürünü yaşatmayı sürdürüyor.