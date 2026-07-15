Metropolde yaşam mücadelesi veren aileler, çocuklarının eğitimi ve bakımı için kara kara düşünüyor. Geçtiğimiz dönemlerde özel okullardaki fahiş fiyat artışlarının getirdiği sıkıntılar, şimdi de okul öncesi eğitim kurumlarına sıçradı. Ebeveynler, iş hayatına devam edebilmek ve çocuklarını güvenilir bir ortama bırakabilmek için neredeyse bir servet ödemek durumunda. Eğitim masraflarının geldiği son nokta, çalışan kesimin bütçesini derinden sarsarken, velileri düşündüren rakamlar her geçen gün artmaya devam ediyor.

YILLIK BEDEL BİR MİLYON LİRAYA DAYANDI

Özel eğitim kurumlarında uygulanan zam kısıtlamalarını çeşitli ek hizmet bedelleriyle aşma çabası, kreş dünyasını da derinden etkiledi. Megakentte faaliyet gösteren okul öncesi kurumların talep ettiği rakamlar, normal özel okulları bile aratmayan seviyelere ulaştı. Özellikle lüks ve üst segment olarak nitelendirilen kurumlarda yıllık ücretlerin bir milyon lira sınırını zorladığı görülüyor. Ortalama şartlara sahip bir kurumun aylık bedeli dahi 30 ila 40 bin lira bandından başlıyor.

EN MÜTEVAZI KURUM BİLE CEP YAKIYOR

Durumun vahameti, eğitim sendikası temsilcilerinin sahadan elde ettiği verilerle daha da netleşti. Eğitim-İş Fatih İlçe Temsilcisi ve Okul Öncesi Öğretmeni Tarık Dağlı konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yaşanan durumu gözler önüne serdi. Dağlı, mevcut piyasa şartlarını anlatırken, "İstanbul piyasasında 2026 yılı itibarıyla kreş ücretlerinde geniş bir yelpaze görüyoruz" ifadelerini kullandı. Edinilen bilgilere bakıldığında, şehrin en uygun fiyatlı kurumlarında dahi başlangıç bedelinin 400 bin liradan kapı açtığı anlaşılıyor. Bu tutar, kurumun bulunduğu semt, marka değeri ve sunduğu imkanlar doğrultusunda 900 bin liralara kadar çıkabiliyor.

YABANCI DİL VE EKSTRA ETKİNLİKLER MALİYETİ YÜKSELTİYOR

Kurumların sunduğu standart temel bakım hizmetlerinin dışına çıkıldığında ödenecek fatura çok daha ağırlaşıyor. Erken dönemde yabancı dil eğitimi imkanı sunan yerlerde yıllık talep edilen tutar doğrudan 700 bin liranın üzerine tırmanıyor. Çocuklara yönelik robotik kodlama, yaratıcı drama ve çeşitli sportif faaliyetlerin müfredata eklenmesiyle birlikte fiyatlar tam anlamıyla zirveyi görüyor.

TERCİH ZORUNLULUĞU AİLELERİ YIPRATIYOR

Aylık gelirlerinin çok büyük bir bölümünü, bazı durumlarda tamamını çocuk bakımına ayırmak durumunda kalan çalışan kesim çaresizlik içinde çözüm arıyor. Artan yüksek maliyetlerin aileleri derin bir çıkmaza sürüklediğine dikkat çeken Tarık Dağlı, "Veliler çocuklarının eğitimi ile temel giderler arasında tercih yapmak zorunda kalıyor" dedi. Karşılarına çıkan bu ağır faturanın ardından vatandaşlar, denetim mekanizmalarının hızlıca işletilmesi ve yetkili mercilerin fahiş artışlara müdahale etmesi yönünde çağrıda bulunuyor.