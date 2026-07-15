Trafiğe kayıtlı her aracın yasal olarak yaptırması gereken zorunlu trafik sigortasında dengeler değişiyor. Sektör temsilcilerinden gelen son açıklamalar, önümüzdeki günlerde poliçe bedellerinde yeni bir artış yaşanabileceğine işaret ediyor. Hasar onarım maliyetlerinin katlanması nedeniyle gündeme gelen bu gelişme sonrasında araç sahipleri "2026 trafik sigortası tavan fiyatı ne kadar oldu" araştırmasını hızlandırdı. İşte araç sahiplerinin cebini doğrudan etkileyecek gelişmenin perde arkası...

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINA YENİ ZAM MI GELİYOR?

Otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan ekonomik değişimler, sigorta şirketlerini yeni kararlar almaya zorluyor. Sanayi sitelerinde usta işçilik ücretlerine gelen artışlar ve döviz kuruna bağlı yedek parça fiyatlarındaki yükseliş, hasar maliyetlerini zirveye taşıdı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen tavan fiyatların, bu artan maliyetler karşısında yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Uzmanlar, sigorta şirketlerinin hasar ödemelerinde zorlanmaması adına tavan fiyatlarda yakın zamanda yeni bir yukarı yönlü güncelleme yapılacağını öngörüyor. Bu durum, poliçe yenileme dönemi gelen sürücülerin daha yüksek primlerle karşılaşacağını gösteriyor.

HASAR MALİYET ENDEKSİ NEDİR VE FİYATLARI NASIL ETKİLER?

Trafik sigortası primlerindeki üst sınırı belirleyen en önemli yapı taşı Hasar Maliyet Endeksi olarak biliniyor. Bu endeks; asgari ücret artışları, genel enflasyon oranları ve dövize endeksli yedek parça fiyatları gibi temel veriler dikkate alınarak hesaplanıyor. Yasal mevzuatlar gereği kazaya karışan araçların onarımında öncelikle orijinal yedek parça kullanılması zorunluluğu bulunuyor. Özellikle ithal araçların parça fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar, sigorta şirketlerinin dosya başına ödediği hasar tutarını büyük oranda artırdı. Eskiden düşük bütçelerle çözülebilen basit bir tampon veya far değişimi, bugün astronomik rakamlara ulaştı. Şirketler de bu yükü dengeleyebilmek için tavan fiyatların daha agresif bir şekilde artırılmasını talep ediyor.

TRAFİK SİGORTASINDA DEĞER KAYBI ÖDEMESİ FİYATLARI NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Sürücülerin maliyetini artıran tek etken sadece fiziksel onarım ve parça masrafları değil. Kazalarda kusursuz olan tarafın aracında meydana gelen piyasa değeri düşüşü, yani "değer kaybı" ödemeleri de trafik sigortası havuzundan karşılanıyor. Son yıllarda araç piyasasındaki fiyatların genel olarak yükselmesi, eksperlerin hesapladığı değer kaybı tazminatlarının da tarihi zirvelere ulaşmasına neden oldu. Hem parça değişimi hem de değer kaybı ödemelerinin eş zamanlı olarak katlanması, yeni dönemde poliçe yenileyecek her araç sahibini daha yüksek bir fatura ile karşı karşıya bırakacak.