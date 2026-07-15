15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, darbenin kaderini değiştiren isimlerden Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde’deki kabrini ziyaret etti.

Sabahın erken saatleriyle birlikte Çukurkuyu beldesindeki şehitliğe gelen ziyaretçiler, kahraman askerin mezarı başında dua ederek minnetlerini dile getirdi.

"Böyle bir evladın bu topraklardan çıkması hepimize gurur veriyor"

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinden şehitliği ziyaret etmek amacıyla Niğde'ye gelen Abdulvahit Yılmaz, kabir başında hislerini,

"Niğde'ye ilk kez kabir ziyareti için geldim. Böyle bir evladın bu topraklardan çıkması hepimize gurur veriyor. Düşündükçe duygulanıyoruz. Sadece bugün değil, her zaman Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz." diyerek anlattı.

"Ömer Halisdemir'le gurur duyuyoruz"

Darbe girişimi olduğunda henüz küçük yaşta olan ve o geceyi sonradan yaptığı araştırmalarla anlayan genç nesil de şehitliği yalnız bırakmadı.

Tekirdağ'dan ziyarete gelen Emirhan Doygun, şehide olan minnetini şu cümlelerle dile getirdi: "Vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ömer Halisdemir'le gurur duyuyoruz."