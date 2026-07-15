Operasyonla sarsılan Çankaya Belediyesi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Dün gece saatlerinde "Suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Başkan dahil 24 tutuklandı.
Rüşvet yine ön planda!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.
Aralarında başkan da vardı!
Gerçekleşen operasyonla birlikte 30 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu 30 şüphelinin içinde gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'de yer aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
24 kişiye tutuklama kararı!
Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Güner’in de aralarında bulunduğu 24 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.