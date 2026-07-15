Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" iddiaları kapsamında Bursa'da gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Aktarılan milyonlar dikkat çekti

Soruşturma dosyasına yansıyan mali incelemeler de dosyanın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. İnceleme raporlarında, Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı ve bu işlemler sonucunda 390 milyon lira zarar ettiği öne sürüldü. Öte yandan mali suçlarla mücadele ekiplerinin hazırladığı tespitlere göre, Ahbap Derneği'nin resmi hesaplarından Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesabına 120 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği iddia edildi.

İlk görüntüsü ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden biri, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi. Hastane çıkışında basın mensuplarınca görüntülenen şüpheliler, daha sonra adliyeye götürüldü.