Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde önemli bir gelişme gündeme geldi. Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında yer aldığı 30 şüphelinin, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi.

Yeni aşamaya geçildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları çerçevesinde işlem yapıldığı ifade edildi.

30 şüpheli hakkında tutuklama talebi geldi!

Cumhuriyet savcılığı, soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında yer aldığı 30 kişi hakkında tutuklama talebindi gerçekleştirdi.