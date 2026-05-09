Son Mühür- Sadece Buca'nın değil, İzmir siyasetinin son dönemdeki en etkili parçalarından biri olmayı başaran Çağdaş Kaya, geçtiğimiz Şubat ayında Buca İlçe Başkanlığı koltuğuna olaylı bir süreç sonunda veda etmek zorunda kalmıştı.

Gençlik kollarından başlayan ve siyasi serüvenini il başkan yardımcılığı ve ilçe başkanlığı görevleriyle sürdüren Çağdaş Kaya, üst üste gelen darp ve yaralama iddialarının ardından Genel Merkez'in görevden ayrıl talebi sonrası istifa etmişti.

Değişimcilerin safına geçmişti...



Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık iktidarına son veren 38.Olağan Kurultay öncesi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için İzmir'de imza veren 55 kurultay delegesinden biri olan Çağdaş Kaya, kurultyda değişimcilerin safına geçerek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le birlikte hareket etmişti.

Dava vurgulu gönderme...

Özgür Özel liderliğindeki CHP Genel Merkezi tarafından dışlandığını düşünen ve koltuğa veda etmesinin ardından tepkisiz kalmayı seçen Çağdaş Kaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğinin ortaya çıkmasının ardından sessizliğini bozdu.

İsim vermeden Özgür Özel'e seslenen ve dava vurgusunda bulunan Çağdaş Kaya,

''Davasına inananları kenarı itenler,

Davasını satanlar tarafından yolda bırakılır…'' mesajı verdi.