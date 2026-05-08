Son Mühür - Buca Belediye Başkanı Görkem Duman mahalle turlarına devam ederken bu kez adres Gülşah Durbay Kadın Danışma Merkezi oldu. Sıcak sohbetler edilen Merkez'de Duman “Buca için dertlenen biriyim, sizlerin hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz çalışıyorum” diyerek kursiyerlerin destekçisi olduğu vurguladı.

Görkem Duman sözünü verdi!

Başkan Duman ikram edilen çay ve kısır eşliğinde kadınlarla uzun uzun sohbet etti.Mahalle ve merkeze dair önerileri not alan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kadınların sosyal hayatta daha görünür olduğu, sürekli öğrenerek kendisini geliştirdiği ve kentin her noktasında özgürce var olabildiği bir Buca inşa etmek için çalışmalarını sürdüreceği sözünü verdi.

"Ben bu kenti her sokağıyla hisseden biriyim"

Sohbetinde Buca’ya olan bağlılığını dile getiren Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şu ifadeleri kullandı: “Ben Buca için dertlenen, bu kenti her sokağıyla hisseden biriyim. Tek amacımız sizlere daha konforlu, daha güvenli ve yaşam kalitesi yüksek bir Buca sunmak. Sizlerin hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırabilmek adına tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.”