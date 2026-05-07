Son Mühür / Yağmur Daştan - Buca Belediyesi mayıs ayı ikinci olağan meclis birleşimi Başkan Vekili Ulaş Koç’un yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda, Buca Belediyesi’ne ait 20 taşınmazın satışı gündeme gelirken; belediyenin 2025 mali yılı kesin hesap raporu da masaya yatırıldı. Toplantının başında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle meclise katılamadığı bilgisi verildi.

Buca’da bütçe kalemleri belli oldu

2025 Mali Yılı Kesin Hesap Raporu Plan ve Bütçe Komisyonlarından oyçokluğu ile meclise gündemine gelerek görüşüldü. Buca Belediyesi’nin kesin hesap raporuna göre, kurumun toplam gideri 4 milyar 174 milyon 232 bin 734 TL, net geliri ise 3 milyar 203 milyon 984 bin 886 TL olarak gerçekleştiği ifade edildi. Mali yıl sonu itibarıyla belediyenin bütçe açığı 970 milyon 247 bin 847 TL oldu. Gider kalemlerinde en yüksek harcama 1 milyar 590 milyon 334 bin 103 TL ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapıldığı gözlemlendi. Diğer ana harcama birimleri; 548 milyon 619 bin 660 TL ile Temizlik İşleri, 375 milyon 662 bin 753 TL ile Fen İşleri ve 344 milyon 692 bin 729 TL ile Mali Hizmetler olarak kaydedildi. Ekonomik sınıflandırma verilerine göre harcamaların 3 milyar 121 milyon 220 bin 696 TL’si mal ve hizmet alımı, 458 milyon 308 bin 438 TL’si personel gideri ve 215 milyon 844 bin 5 TL’si faiz gideri kalemlerinden oluşturdu.

Gelir tarafında, 3 milyar 215 milyon 97 bin 733 TL’lik brüt gelirin 386 milyon 414 bin 701 TL’si vergi gelirlerinden, 102 milyon 449 bin 403 TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 2 milyar 567 milyon 412 bin 581 TL’si ise diğer gelirlerden elde edildiği tespit edildi. Raporda toplam tahsil edilemeyen tutar 537 milyon 489 bin 709 TL olarak yer alırken; tahsil edilemeyen kalemler arasında 365 milyon 366 bin 754 TL ile "Diğer Gelirler" ve 110 milyon 746 bin 500 TL ile "Vergi Gelirleri" en yüksek paya sahip oldu. Para cezalarında ise 479 milyon 112 bin 118 TL'lik tahakkuka karşılık 131 milyon 73 bin 650 TL tahsilat yapıldığı tespit edildi.

“Borcun yarısı gösteriliyor”

Kesin hesap raporu hakkında söz alan AK Partili meclis üyesi Hüseyin Oygur, “Açıklanan rakamlarda gelir ve giderlerimizin arasındaki 1 milyarlık bütçe farkını göremiyoruz. Vergi gelirlerimiz, teşebbüs gelirlerimizin adı altına sermaye gelirleri altında toplanan bir gelirin yanında toplanamayan 500 milyonluk da bir gelirimiz de var. Bunları toplayabiliyor olsaydık belki de bütçe açığını indirebilirdik. Kesin hesabı söylerken ‘Kısa vadeli yabancı kaynaklar’ deniliyor. 2 milyar 510 milyon gibi bir yabancı kaynak var; yani 1 yılda belediyenin ödemesi gereken borçlarımız var. 2 milyar 480 milyon lira civarında belediyenin şahsi borcu var. Denetim raporunda da geçen ay söylediğim gibi belediyemizin mali tablolarda görünen yanı var bir de görünmeyen SGK ve vergi borcu var. Bize gösterilmeyen kısım 2 milyar 447 milyon TL. Yani borcun yarısı bize gösteriliyor yarısı gösterilmiyor. Aslında bu borç 5 milyar liraya kadar dayanmış. Bizim 4 milyar 860 milyon lira gibi bir tahmini bütçemiz vardı. Tahmini bütçenin gerçekleşecekle uyuşmadığını görüyoruz. Geçen senenin istatistiklerine bakarak hesaplarsak bu sene belirlenen 7 milyar 130 milyonda aynı sapma oranına karşılaşırsak 4 milyar 800 milyon TL’de kalacağız. Bu bütçede bizim 4 milyar 900 milyon da borcumuz var. Sadece bir kalemle bunu yayınlayarak bu işlerin olmayacağı; bunları detaylı ve şeffaf şekilde açıklayın” ifadelerini kullandı.

Polatoğlu’ndan Duman’a eleştiri: Faaliyet raporunda da mı rahatsızdı?

Mecliste söz alan AK Partili meclis üyesi Fatih Polatoğlu, Başkan Görkem Duman’ın meclise katılmamasını eleştirdi. CHP’li meclis üyelerinin Başkan Duman’ın rahatsızlığını hatırlatması üzerine de Polatoğlu, “Faaliyet raporunda da mı rahatsızdı, kesin hesaptan rahatsız olması normal. Bütçeler yapılıyor, planlar yapılıyor, planlar hazırlanıyor. Bunlar kağıt üzerinde birilerini oyalamaktan ibaret. Gerçeği ne kadar saklayacaksınız? Bu hızla giderseniz Buca Belediyesi’ni yaklaşık 10 milyara yakın bir borçla devredeceksiniz. Bunun farkında olmanız ve acil müdahale etmeniz gerekiyor” dedi.

“Yapay zekaya sorduk, mali yönetim alarm veriyor”

MHP’li Meclis üyesi Şükrü Parmaksızoğlu da “CHP Lideri Özgür Özel, İzmir’de aday belirlerken yapay zekayı kullanımıyla ilgili “Yapay zekayı dışlayan bir anlayış olamaz” demişti. Ben de buradan çıkarken bu kesin hesap raporunu yapay zekaya attım ve “Yorumlar mısın?” dedim. “Buca Belediyesi sürdürülebilir bir yönetim ortaya koyamamıştır. Yani yaklaşık 1 milyar TL’ye yakın bir açık vardır. Bu, belediyenin kazandığından fazlasını harcadığına ve mali disiplinin kaybedildiği anlamına gelir. Bütçenin en büyük kalemi mal ve hizmet alımlarındadır. Şu soru sorulmalıdır: Bu kadar alım yaparken Buca’nın hangi sorunu çözülmüştür? Hayır, ortada devasa bir harcama vardır ama aynı ölçüde yapısal bir çözüm yoktur. Mali yönetim alarm vermektedir” diyor yapay zeka” dedi.

CHP’li Yaman’dan ‘tahsil edilmeyen para’ açıklaması

“Ben bu tahsil edilememe konusuna değinmek istiyorum…” sözleriyle açıklamalarda bulunan CHP Grup Sözcüsü Emre Yaman, “Bunu da yapı kontrol birimi üzerinden ele alacağım. Yapı kontrol müdürümüz yasa gereği cezai süreç başlatıyor. Kaçak yapı giderilmeden devam edildiği için buna ikinci maktu cezası gönderiliyor. Vatandaş bu sefer dava yoluna başvuruyor. Savcılık ‘Belediyedeki cezayı iptal’ ediyorum diyor ve yeni cezayı belirtiyor. Belediye tahsil ettiyse de bunu geri ödüyor. Alamadığımız paralar budur…” diye konuştu.

CHP’li Yaman’ın açıklamalarını eleştiren AK Partili Polatoğlu, “Kesilen cezayı Buca Belediyesi ‘gelir’ olarak değerlendiriyor ve bunu tahsil edilememekten yakınıyor. Önleyici denetim diye bir şey duydunuz mu? Yapı başlamadan müdahale etmiyor, yapı bittikten sonra ceza kesiyor ve bunu gelir olarak görüyorsunuz. Böyle bir açıklama kabul edilebilir mi?” ifadelerini kullandı.

“Belediye emboli yaşıyor”

AK Parti Grup Başkan Vekili Veli Balyemez de belediyenin 2025 yılı kesin hesap raporuyla ilgili eleştirilerini sıraladı. Kesin hesap raporunu 7 ana başlıkta eleştiren Balyemez, “Bu tablo, tıbbi olarak ifade edilirse, belediye finansal enboli yaşanmaktadır. Nakit akışı durmuş, kan dolaşmıştır. Kısa vadeli borçlarının 2.3 milyar TL, toplam borç 2.48 milyar, lakin buna vergiler, SGK ve şirket borçları koyulduğunda bugün Buca Belediyemizin 7-8 milyar ortalama borcu mevcuttur. Belediye artık hizmet üreten bir kurum olmaktan çıkmış, sadece kendi borcunu ve personel maliyetini yönetmeye çalışan ancak onu da beceremeyen bir yapı haline gelmiştir. Sonuç olarak, Buca Belediyesi'nin 2025 yılı kesin hesabı bir başarı hikayesi değil, bir yönetememe tablosudur. AK Parti grubu olarak Buca halkının her bir kuruluşunun takipçisi olmaya, bu savurganlığı ve liyakatsizliğin hesabını her platformda sormaya devam edeceğiz. Buca, hantal ve borç batağına batmış yönetim anlayışına layık değildir” ifadelerini kullandı.

“Ben kaygı içindeyim bu paralar nereye gidiyor?”

AK Partili Balyemez’in ardından söz alan CHP Grup Başkan Vekili Uğur Aydın, muhalefet meclis üyelerinin ‘şeffaflık’ eleştirilerine yanıt verdi. Aydın, “Denetim komisyonuna giriyorlar, kesin hesapta her şey kalem kalem yazılıyor. Mali hizmetler müdürlüğümüz kaç aydır bu konuda çalışma yapıyor. Hangi şeffaflıktan bahsediyorsunuz bilemiyoruz. Bütçe açığımız şundan kaynaklanıyor: İşçilerimizi Bucamar üzerinden gösteriyoruz. Bucamar’da net maaş aktarılıyor ve brüt maaş da kalıyor. Bütçe açığı net paranın gönderilmesinden brüt maaşın gönderilmemesinden kaynaklanıyor” dedi.

“Buca’da SGK ve vergi kesintisi olmadığından ve borçların katlandığından bahsediyorsunuz” sözleriyle devam eden Aydın, “Anlamadığımız bu parayı ne yapıyorsunuz? Kesinti yapılıyor. Neye dayanarak kesinti yapılmadığını söylüyorsunuz? Borcumuzdan düşmüyorsanız bu para nereye gidiyor? Bizi zul içinde bıraktınız, abluka içindeyiz. Kesilmiyorsa bu paralar nereye gidiyor? Gelin birlikte gidelim. Bu belediyeyi 2024 nisanından itibaren kazandık. O yıl nisan ayında 76 milyon TL İller Bankası’ndan almamız gereken payımız 8 milyon kesilmiş. Mayısta 9 milyon, haziranda 9, temmuzda 12, ağustosta 10 diye gidiyor. 2025 martından itibaren ciddi kesinti başlıyor. Mart ayında 142 milyon alacağımız varken 54 milyon kesildi. Nisanda 109 almamız gerekirken 41 milyon TL kesiyorsunuz. Bu kesinti devam ediyor… Bu kestiğiniz paralar nereye gidiyor? Ben kaygı içindeyim bu paralar nereye gidiyor? Bunu açıklamak zorundasınız bundan sonra sizin bu boynunuzun borcu. Kesilen paranın nereye gittiğini dahi açıklayamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Malikanelerde oturur hale geldi…”

“Demagoji yapılarak bir şeyler söylenmeye çalışılıyor ama biz rakamlarla gerçeklerin böyle olmadığını görüyoruz” sözleriyle eleştirilerini sıralayan AK Partili meclis üyesi Murat Polat, belediyede daha önce görev yapan belediye başkanlarını eleştirdi. AK Partili Polat, “CHP koltukların oturduklarında kendilerinin maaşlarına dahi haciz gelmiştir ancak buradan çıktıktan sonra bizim hayal dahi edemediğimiz malikanelerde oturur haline gelmiştir. 17 sene boyunca siz kurumlara para vermemişsiniz. Bu paraların tamamını hiç etmiş, lüks yaşantınıza ayırmışsınız. Günün sonunda kurumlar ‘Verin paramızı’ diyor. Elektriğe para vermemiş, SGK’ya para vermemişsiniz. Ne hikmetse buraya geldiğiniz maaşınıza haciz gelmiş ama buradan çıkarken lüks arabalarla çıkmışsınız. Bizim araçlarımız bugün çukura giriyorsa nedeni bu zihniyet” dedi.

Başkan Vekili Ulaş Koç ise “TC hukuk devleti. Hukuk var, nizam var. Buraya bunu taşımanın çok manası olduğunu düşünmüyorum” yanıtı verdi.

AK Parti’den “Batıyorsunuz…” çıkışı

CHP’li Aydın’ın “Bu paralar nereye gidiyor?” çıkışına tepki gösteren AK Partili Burçin Kevser Sevil, “Çok büyük bir iddia. Bu paralar nereye gidiyor ne demek ya? Nereye gidebilir? Devletin kasasına gidiyor, hazinenin kasasına gidiyor tabi ki de bu paralar. Ödemediler, bu borç sizde kaldı. Ve bugün hala ödemediğinizi itiraf ediyorsunuz. Bu şekilde devam ederseniz, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu sıralarda oturan meclis üyeleri yine aynı şeyleri konuşuyor olacak. Vay efendim SGK ödemiş. Bu belediyenin 2025 yılında kasasına 3 milyar 107 milyon 352 bin lira para girmiş işçi emekçilerine ödemediği gereken maaştan 1 milyar TL daha fazlası bu belediyenin kasasına girmiş. Girmiş zamanında neden ödemediğinizi lütfen sorun. İller Bankası kesintisi yüzünden olmadığını, İller Bankası kesintisine de hükümetin bir sorumluluğu olmadığını unutmayın. Batıyorsunuz… Şirketleri konuşmadık bile, bu şirketlerin borcunu dahi konuşmuyoruz. 20 meclis bu şirketlere sermaye artışı yaptık” dedi.

AK Partili Nezir’den dikkati çıkan çıkış: Solucan gübre fabrikası gibiyiz!

AK Partili meclis üyesi İsa Nezir de “Solucan gübre fabrikası gibiyiz. Bir yıl böyle geçiyor. 3 milyar 700 milyonluk bir bütçeden bahsediyor. Bizim müdürlerimize hiçbir lafımız yok. Asıl sıkıntı sizin yapılması gereken işlerde onların arkasında durmamanızı anlatıyoruz. Müdürlüklerin hangisinin elinden tuttunuz? 1 yıl boyunca yapılanları söyleyin. Her ay satış her ay satış. Bu paraların yönetilemeyecek olduğunun, mali tablonun düzeltilmesi gerektiğini defalarca söyledik. Asıl mesele bu tabloyu nasıl oluşturup yönettiğinizle ilgili. Bugün işçi sayımızı bilmiyoruz, şirketlerde sorduğumuz sorulara cevap vermiyorsunuz. Atatürk maskı duruyor, Mevlana tesislerini işletilemez hale getirmişsiniz. Bu tablonun önümüzdeki yılları kapsadığını söyledim. Bu yönetilemez tablo bir an önce düzeltilmeli” diye konuştu.