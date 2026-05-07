Son Mühür / Yağmur Daştan - Buca Belediyesi’nin mayıs ayı meclis toplantısında ‘kaçak yapılaşma’ ve ‘usulsüz abonelik’ iddiaları gündeme geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Veli Balyemez, belediye yönetimine yönelttiği 7 ayrı soru önergesinde, ilçede bazı kaçak olduğu öne sürülen yapılar için "11. Madde" üzerinden sağlanan elektrik bağlantıları iddialarını gündeme getirerek sorular yöneltti. İlçedeki villa inşaatlarından sıva santrallerine kadar pek çok noktada ruhsat ve yapı tatil zaptı tutulup tutulmadığını soran Balyemez, bu yapıların hangi yasal dayanakla elektrik hizmetinden faydalandığını sorguladı. Belediyenin denetim yetkisini kullanmadığını ve bazı kesimlere imtiyaz tanındığını ifade eden Balyemez, "Garibanın güvercin kümesini yıkarken, lüks villalara ve ruhsatsız işletmelere ses çıkarmıyorsunuz" sözleriyle yerel yönetimi adaletli olmaya çağırdı.

“Emekçiye zulüm, patrona selam”

“Belediye başkanının göreve geldiği andan itibaren iki adet araç kiralama ihalesine çıkılmıştır” sözleriyle açıklamalarına başlayan Balyemez, “Her iki ihalede fiyat farkı ibaresi sözleşmeye yazılmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ve 4734 sayılı ihale kanuna göre fiyat farkı ancak 12 ay ve üstü durumlarda sözleşmeye eklenir diyor. Her iki ihalede de fiyat farkı konuşması kamu zararı oluşturmuş mudur? Bu araçların plakalarının tarafıma iletilmesini istiyorum. Bu araçları teslim alırken mazotu var mıydı, bunlar ölçülmüş müdür? Arızalardan dolayı yatan araçlara yazılmış mıdır? Her iki ihale için toplamda kaç TL fiyat farkı ödendi? Yasa, akaryakıtsız ve sürücüsüz olduğunda fiyat farkı eklenmeyebilir diyor ama bizim belediyemiz her iki ihaleye de bu maddeyi eklemiş ve biz anlayacağınız milyonlarca lira fiyat farkı ödemişiz. Burada vicdanları yaralayan çifte standart var. Burada Sosyal Denge Tazminatı’nı alamamış personelimiz var. Para yok diyorsunuz ama bu firmalara gelince bu ibareleri ekleyip firmaları güçlendiriyorsunuz. Yani emekçiye, kente zulüm patrona selam mantığıyla süreci yönetiyorsunuz. Bize ulaşıldığına göre emekçi kardeşlerimizin cumartesi günü mesaileri, yol ve yemek paraları kesilmeye başlanmış. Daha önceki yönetimde bu yoktu. Neden böyle bir uygulamaya geçildi? Sayıştay raporu da yok” ifadelerini kullandı.

Havuzlu villa tepkisi: Sizin gözünüz görmüyor mu?

Açıklamalarına “52113 ada 69 parselde kurulan Sıva Santralin ruhsatı var mıdır?” sorusuyla devam eden Balyemez, “Buraya elektrik 11’inci maddeden mi bağlatılmıştır? Bununla ilgili yapı tatil zaptı tutulmuş mudur? Encümen kararı var mıdır? Buraya yapı tatil zaptı ne zaman tutulmuştur? Eğer encümen kararı varsa neden uygulanmamaktadır? Buca dünyanın ikinci hava kalitesi açısından düşük yeri. Vatandaşın güvercin kümesini yıkıyorsunuz ama bunlara ses çıkarmıyorsunuz. Zalimin yanında sessiz, mazlumun ensesinde tokmak olmuşsunuz. Bu adaletsizliği getirir. Yine 52113 ada 8 parselde Yıldızlar Mahallesi’nde havuzlu kaçak villalar inşa ediliyor. Burası imarlı bir bölge midir? Burayla ilgili yapı tatil zaptı tutulmuş mudur? Burayla ilgili encümen kararı var mıdır? Yıkım işlemi neden uygulanmaktadır? Buraya elektrik 11.maddeden mi bağlanmaktadır? Yapı tatil zaptı tutulmadıysa ne zaman tutmayı düşünüyorsunuz? Burada havuzlu villalar yapılıyor. Sizin gözünüz görmüyor mu? Siz niye bu işlere müdahale ediyorsunuz? Biz Allahtan başka kimseden korkmuyoruz. Onlara derhal müdahale edilmesi lazım. Bu işlerin önünü alamazsanız yarın daha büyük facialarla karşılaşırsınız” ifadelerini kullandı.

“Başkan memura talimat mı veriyor?”

Belediye şirketi Üzümkent tarafından satılan Tınaztepe 7587 ada 4 parsele dikkati çeken AK Partili Balyemez, “Ön kısmında küçük bir yeşil alan boşluğu var. Burası belediyeye ait. Arsayı alan firma buraya satış ofisi kurmuştur. Bu alanla ilgili yapı tatil zaptı bulunmakta mıdır, encümen kararı mevcut mudur? Bu görevi kötüye kullanmak değil midir? Burayı belediye satmış, vatandaş burayı kullanmış. Güvercin kümesini yıkıyorsan burayı da yık kardeşim. Belki belediye başkanının buradan haberi dahi yoktur. O zaman memur işini doğru düzgün yapmıyor. Belediye başkanının haberi varsa o zaman memura mı talimat veriyor? Daha önce yürütme durdurma davasıyla duran 624 ada 10 parsel. Hala satış ofisi duruyor. Siz bu görevinizi neden yapmıyorsunuz, yanlışa neden dur demiyorsunuz? Ben bunu söylemekten utanıyorum. Ona dokunmayacaksanız garibanın evine de dokunmayın. Hiç kimseye karışmayın. Herkes bildiğini yapsın” dedi.

“İvedilikle gereği yapılsın”

“6’ıncı soru önergem… Buca 29 Ekim mahallesi 52119 ada 12 No’lu parselde yapılan işletmenin ruhsatı var mıdır?” sorusunu yönelten Balyemez, sözlerine şu şekilde devam etti: “Buraya elektrik 11’inci maddeden mi bağlanmıştır? Yapı tatil zaptı tutulmuş mudur? Tutulmadıysa ne zaman tutulacaktır? Bunlar birer örnek… Buca’da bunlardan yüzlerce var. Kamu görevini layıkıyla yapmalı. Buradan yapı kontrol müdürü ve bütün memurlara görevlerini ivedi şekilde yapmalarını öneriyoruz. Buca Tapu’ya kayıtlı İnönü Mahallesi 138 ada 1 parselde yapı tatil zaptı tutulmuş mudur? Bununla ilgili belediyemizin yazdığı bir yazı var mıdır? Vatandaş beni aradı, bir kafe… Vatandaş sesten yakınıyor. Neymiş, buranın yakın dostları varmış. A ya da B partisi fark etmiyor benim için ben halkın meclis üyesiyim. Ben o kafenin ismini vermekten haya ediyorum. Bununla ilgili ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyorum.”