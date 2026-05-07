Son Mühür / Yağmur Daştan - Buca Belediyesi’nin mayıs ayı olağan meclis toplantısında, belediyenin ve iştiraki Buca İmar A.Ş.’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçlarının yapılandırılması gündeme geldi. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların borçlara mahsup edilmesi amacıyla SGK’ya satılmasını öngören önerge, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Mülkiyeti Buca Belediyesine ait olan ve aşağıdaki tabloda bilgileri verilen taşınmazların Belediyemizin ve sermayesinin yüzde 100'ü Buca Belediyesine ait olan Buca İmar ve İnş. San. Tek. Hiz. A.Ş.nin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarına karşılık SGK tarafından satılması ve satış bedelinin; borçlara mahsup ettirilmesi konusu Meclis’te gündeme geldi. Buna göre; Kırklar, Doğancılar, 29 Ekim ve Kaynaklar’daki bahçe, tarla, zeytinlik cinsinde 24 taşınmazın satışı görüşüldü. Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen önergede yer alan tabloda bahsi geçen; Kırklar Mahallesi 0 Ada 904 Parsel Bahçe Cinsi Tarım Alanı, Doğancılar Mahallesi 110 Ada 10 Parsel Tarla Cinsi Tarım Alanı, 29 Ekim Mahallesi 52105 Ada 65 Parsel Zeytinli Tarla Cinsi Tarım Alanı ve Kaynaklar Mahallesi 52192 Ada 12 Parsel Zeytinlik Cinsi Tarım Alanı taşınmazların satışı reddedildi, diğer 20 taşınmazın satışı ise komisyonlardan oy birliğiyle geçti. Önerge, Meclis’te de oy birliği ile kabul edildi.

Bucalı muhtarlara ‘hassasiyet’ teşekkürü

Konuyla ilgili söz alan AK Partili Fatih Polatoğlu, “24 arazinin SGK’ya satılması gündeme geldi. Burada bir teşekkür etmek istiyorum: 4 mahallemizin muhtarlarına teşekkür ederim. Buca Belediye meclisinin tüm toplum tarafından takip edildiğini gördük. Kendilerinin ısrarlı bir şekilde kullandıkları yerlerle ilgili şerhlerini grubumuzun meclis üyelerini arayarak bildirdiler. CHP’li meclis üyelerini de arayarak bildirdiler. İstişarenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” dedi.