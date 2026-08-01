Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Beydağ’da Karaoba, Kurudere, Bakırköy, Eğridere ve Yeşiltepe olmak üzere 5 kırsal mahalleyi ilçe merkezine bağlayan 5,5 kilometrelik yol tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ilçeyi ziyareti sırasında söz verdiği Beydağ Karaoba Baraj Yolu hizmete açıldı. Bölge halkının uzun yıllardır güvenlik endişesi yaşadığı yol, yeni haliyle daha modern, konforlu ve güvenli bir ulaşım güzergahına dönüştürüldü. Aynı zamanda Kiraz arasında da alternatif ulaşım imkanı sağlayan yeni yol, tarımsal faaliyetlerin daha rahat yürütülmesine de geçit verecek.

Diğer yollar da yenilendi

Karaoba Baraj Yolu ile eş zamanlı olarak kırsaldaki diğer yolların da yenileme çalışması yürütüldü. Bu kapsamda, Halıköy Yolu, Beydağ merkezi ve Tosunlar arasında kalan yol ile Beydağ Stadyum Yolu’nda yenileme çalışması yapıldı. Eskiyen yollara ise asfalt döküldü.

“Uzun zamandır bekliyorduk”

Karaoba Mahallesi’nde ikamet ede Beydağ Ziraat Odası Başkanı Ünal İçmesu, “Halk arasında ölüm yolu olarak nitelendirilen, virajlı ve dar olan baraj yolunun yenilenmesini uzun zamandır bekliyorduk. 5 köye ve Kiraz’a bağlanan bu yolda öğrenciler taşımalı sistemle okula gidiyordu. Bir felaket olmasından çok korkuyorduk. Allah razı olsun Başkanımız duyarlı davrandı. Buraya gelerek inceleme yaptı ve şimdi hizmete girdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok isabetli bir yatırım oldu. Tarım ve hayvancılığın yapıldığı bu bölgede çok sayıda tır bu yolu kullanıyordu. Şarampollere inip öyle geçit veriyorduk. Yolun yapılmasına sebep olanlardan Allah razı olsun” dedi.

Muhtarlardan tam not aldı

“Bu yatırımları yaptığı için başkanlarımızdan Allah razı olsun” diyen Karaoba Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Yıldız da “Virajlı yolumuz düzenlendi, asfaltlandı, sorunumuz çözüldü. Büyük araç sıkıntı yaşıyordu. Şu an halkımız çok memnun” ifadelerini kullandı.

Bölge halkının hayvancılıkla geçindiğini hatırlatan Kurudere Mahalle Muhtarı Muhammet Çakıcı, “Bu yol beş köyümüze hitap eden, TIR’ların süt almak ve saman getirmek için yoğun olarak kullandığı bizim için çok önemli bir yol. Geçmişte kazalar yaşandı, hatta bir öğrenci otobüsümüz kaza yaptı. Cemil Başkanımız sağ olsun bu sorunumuza el attı. Hepimiz için iyi oldu. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Bakır Mahalle Muhtarı Resul Bek ise, “Yolumuzun kaza riski çok yüksekti. Öğrenciler için çok tehlikeliydi. Şimdi çok güzel oldu. Bizim için çok önemli olan bir hizmetin hayata geçirilmesi bizi çok mutlu etti” diye konuştu.