Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZENERJİ şirketinde 60 çalışan hakkında sağlık raporları gerekçe gösterilerek disiplin süreci başlatıldığı öğrenilmişti. Şirketin farklı birimlerinde görev yapan DİSK’e bağlı 60 işçi, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında aldıkları raporlar nedeniyle verimsiz çalıştıkları iddiasıyla disiplin kurulunun karşısına çıkacak. Süreç kapsamında savunmalarını veren işçiler kuruldan çıkacak kararı bekliyor.

İZENERJİ şirketinin yönetimi, son üç yıla ait sağlık raporlarının kayıtlarını incelemek üzere çalışma başlattı. İncelemeler kapsamında, rapor kullanım oranları yüksek olan 60 işçinin çalışma performansının düştüğü ve verimsiz hale geldiği değerlendirmesi yaptı. Şirket, işçilerin durumunu disiplin kurulunda görüşülme kararına vardı.



Kurul yine ertelendi

Disipline sevk edilen 60 işçinin durumunu görüşmek üzere oluşturulan kurul, geçtiğimiz haftalarda toplanmıştı. İki işveren ve iki sendika temsilcisi olmak üzere toplam 4 kişiden oluşan disiplin kurulu, geçtiğimiz günlerde 2. kez bir araya geldi. Ancak bir kararın alınamaması nedeniyle ertelendi.

Kurulda işçilerin sunduğu savunmaları tek tek incelenecek. Kurulun yapacağı görüşmelerin ardından, rapor kullanımı üzerinden yapılan verimsizlik suçlamasıyla ilgili nihai karar verilecek.