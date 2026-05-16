Son Mühür- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na günler kala İzmir’i tatlı bir heyecan sardı. İlçe belediyeler gençliğin ruhuna yakışır bir şekilde etkinlik yapmaya çalışırken Efes Selçuk’ta da “19 Mayıs Gençlik Programı” başlığıyla gençleri güzel bir organizasyon bekliyor. düzenlenecek etkinliklerde müzik, sohbet ve sahne performanslarıyla bayram coşkusu kent genelinde hissedilecek.

Kutlamalar bir gün öncesinden, 18 Mayıs’ta başlayacak. İlk adrres Ferahlı Park olacak. Saat 18.00’de başlayacak olan etkinlikte canlı müzik performansı, gençlerle sohbet etkinliği ve makarna partisi olacak. Ayrıca etkinlilte "Two Woman" grubu sahne alacak.

Genç yetenekler sahnede!

19 Mayıs günü ise eğlence zirveye tırmanacak. 19 Mayıs Salı günü ise kutlamalar İstasyon Meydanı’nda devam edecek. Saat 20.30’da başlayacak “Gençlik Sahnede” etkinliğinde Efes Selçuklu genç yetenekler sahneye çıkacak. Program kapsamında DJ Erdem, Kuzey Akar, Beyza Diyar Bolat ve Koro Efes performanslarıyla izleyicilerle buluşacak.

Başkan Sengel’den çağrı!

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tüm gençleri programa davet ederek şu ifadelerde bulundu:

“19 Mayıs kurtuluşumuzun günü, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkenin geleceğini gençliğe emanet ettiği gün. Bu sebepler 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda 18- 19 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceğimiz Gençlik Programımıza tüm gençlerimizi davet ediyoruz”