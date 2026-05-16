Son Mühür/Selda Meşe- Anlamlı etkinlikleriyle birçok ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Tarihi Müzesi, bu hafta da Müzeler Haftası kapsamında gerçekleştirilen özel etkinlerle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İzmir Ticaret Odası öncülüğünde hayata geçirilen "Müze Okuluma Geldi" projesiyle, tarihi müzeyi ziyaret etme imkanı bulan çocuklar İzmir'in ticaret geçmişini yakından tanıma fırsatı buldu.

İzmir'in tarihini yakından tanıma fırsatı



Müzeler Haftası kapsamında yürütülen “Müze Okuluma Geldi!” projesi çerçevesinde, İzmir Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan çocuklar, İzmir Ticaret Tarihi Müze'sini ziyaret etti. Gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla çocuklar, İzmir’in ticaret tarihini yakından tanıma fırsatı bulurken, aynı zamanda keyifli ve öğretici bir gün geçirdi. Eğitici içeriklerle desteklenen etkinlikler, çocuklara hem öğretici hem de keyifli anlar yaşattı.

Kültür ve eğitimi bir araya getiren proje sayesinde çocuklar, kent kültürü,aidiyet duygusu ve kentlilik bilinci konusunda farkındalık kazandı.