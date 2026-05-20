Son Mühür/Selda Meşe- İzmir Eğitim Vakfı, çocukların ve gençlerin güvenli, bilinçli ve destekleyici ortamlarda gelişimlerini sürdürebilmeleri amacıyla eğitim odaklı sosyal sorumluluk projelerine ve toplumsal farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



İzmir Eğitim Vakfı, çocukların ve gençlerin gelişimine rehberlik etmeyi amaçlayan çalışmaları kapsamında, çağımızın en önemli sorunlarından birine dikkat çekmek amacıyla "Akran ve Dijital Zorbalık: Görünmeyeni Görmek” başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.Geniş bir kiteleyi hedef alan söyleşiye, öğrenciler, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, yerel yöneticiler ve basın mensuplarını aynı çatı altında buluşturarak güçlü bir farkındalık platformu oluşturdu.

"Güvenli bir gelecek inşa etmek için attığımız adımlardan biridir"



Etkinliğin açılış konuşmasında çocukların ve gençlerin sadece akademik başarılarıyla değerlendirilemeyeceğinin altını çizen İzmir Eğitim Vakfı Başkanı Sema Çengil, “Gençlerimizi yalnızca sınıflarda değil; duygusal güvenlikleri, sosyal iyi oluş halleri ve dijital dünyadaki var oluş biçimleriyle de desteklemek zorundayız. Bu etkinlik, onların sesini duymak ve güvenli bir gelecek inşa etmek için attığımız adımlardan biridir” dedi.

Geniş katılımcı profiliyle de kentin gündemine oturan etkinlik, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Dalkılıç’ın moderatörlüğünde gerçekşti. Söyleşide birçok alandan uzman konuşmacı, akran arabuluculuğundan yapay zekâya, psikolojik dirençten siber güvenliğe ve konunun hukuki boyutlarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu.

Söyleşide yer alan tematik sergi katılımcıların büyük beğenisini topladı. Gençlerin üzerinde hissettiği görünmeyen baskıları ve dijital yalnızlığı sanat yoluyla somutlaştıran sergi, etkinliğin mesajını görsel bir hafızaya dönüştürdü.

Etkinlik sonunda katkı sunan İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Konak Belediyesi, TAMOFİS ve Kitap Arası Coffee & Book Store’a desteklerinden dolayı teşekkür edildi. Konuşmacılara ve destekçilere, İzmir Eğitim Vakfı tarafından adlarına hazırlanan ve bir çocuğun eğitimine can suyu olacak bağış sertifikaları takdim edildi. Ücretsiz kitap dağıtımı ve ikramlarla zenginleşen network alanı, katılımcıların yeni iş birlikleri geliştirmesine de zemin hazırladı.

