Son Mühür- Celal Atik Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak İzmir il kongresi öncesi CHP'nin emektar isimlerinden Tacettin Bayır'dan uyarı geldi.

''CHP’de İl Başkanlığı Seçimi: Çarşaf Liste mi, Blok Liste mi?'' sorusunu gündeme getiren Bayır,

''Cumhuriyet Halk Partisi’nde il başkanlığı seçimleri, partinin demokrasi anlayışını en çok yansıtan süreçlerden biridir. Ancak seçimlerde kullanılan iki farklı yöntem vardır: çarşaf liste ve blok liste.

Çarşaf Liste:

Demokrasinin tam kalbidir.

Tüm delegeler, aday olan herkesin ismini listede görür ve tek tek oy kullanır. Böylece kazanan yönetim, üyelerin özgür iradesiyle şekillenir. Farklı görüşler ve sesler bir arada temsil edilir. Katılım, çoğulculuk ve taban iradesi öne çıkar. Çarşaf Liste tüzüğümüze göre 1.Tercihtir. Çarşaf Liste birleştirir ,blok ayrıştırır.

CHP'ye çarşaf liste yakışır...



Blok Liste:

Mevcut yönetimin veya bir grubun hazırladığı tek bir liste oylanır.

Delegeler, o listeye “evet” veya “hayır” der. Bu yöntem genellikle birlik görüntüsü sağlasa da, farklı seslerin dışarıda kalmasına yol açabilir.

Sonuç olarak;

Çarşaf liste, CHP’nin köklü demokrasi kültürüne daha çok yakışır. Çünkü her üyenin sözü, her delegenin tercihi değerlidir.

Gerçek değişim, tek sesle değil, çok sesle mümkündür.'' hatırlatmasında bulundu.